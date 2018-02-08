İnternetin Koruyucusu John Perry Barlow, Hayatını Kaybetti!

İnternette haksızlığın yanında verdiği savaşla tanınan Barlow, 70 yaşındayken hayatını kaybetti. Geriye, bizler için söylediği birbirinden etkileyici nasihatler kaldı.

Electronic Frontier Foundation’ın (FCC) açıklamasına göre internetin öncü isimlerinden John Perry Barlow hayatını kaybetti. 1990’da John Gilmore ve Mitch Kapor ile birlikte EFF’yi kuran Barlow, yıllarca siber dünyada vatandaş hürriyetlerini korumak için çalıştı. Özellikle polis baskısı ve kusurlu yetki kullanımına karşı savaş açan Barlow, kurduğu sivil toplum örgütü ile yıllarca bu konuda çalışmalar yürütmüştür. EFF dışında 1996 yılında “Siber Bağımsızlık Beyanı” hazırlayan Barlow, 2012 yılında “Basın Özgürlüğü Vakfı”nın kuruculuğunu da yapmıştır.

EFF yöneticisi Cindy Cohn, yaptığı açıklamada “Barlow’un, internetin insanların tüm sorunlarını çözebileceğine inandığı naif tekno-ütopyacı bir görüşü vardı. Son 27 yılını EFF’de onunla geçiren biri olarak, Barlow’un teknolojinin hem kötülüğü hem iyiliği sağlayan bir olgu olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim” dedi.

Barlow, erken internet ideolojisinde, hem kültürel hem de özgürlükçü insanları bir araya getirdi. Bu süreçte çok sağlam bir söz yazarı olan Barlow, Grateful Dead’in gitaristi Bob Weir ile birkaç şarkı yazdı.

Barlow, kısa süre önce Reddit’te ve birkaç farklı yerde “Yetişkin Davranışları İlkeleri” yayınladı. Bu ilkeler arasında olasılık hissinizi genişletin, kendinizi sevin, belirsizliği tolore edin gibi 25 önemli nasihat bulunuyor

70 yaşında hayatını kaybeden Barlow’a, bu zamana kadar yaptığı her şey için teşekkürlerimizi iletiyorum.