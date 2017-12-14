Ülkemizde açık kaynağın ve internetin gelişiminde öncü isimlerden olan Doç. Dr. Mustafa Akgül, hayatını kaybetti.

O’nu belki birçoğunuz tanımazsınız, fakat Doç. Dr. Mustafa Akgül, açık kaynağın ve internetin ülkemizde gelişmesini sağlayan öncü isimlerdendi. Linux Kullanıcıları Derneği ve İnternet Teknolojileri Derneği’nin kurucularından olan Mustafa Akgül, 1970 ODTÜ İnşaat Mühendisliği, 1974 ODTÜ Matematik/Yöneylem mezunuydu.

Derneklerdeki başkanlık görevlerini de yerine getiren Akgül, ayrıca ilk basılı Türkçe internet kitaplarından olan "İnternet: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları"nın da yazarıydı. 15 Aralık Cuma günü Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek Mustafa Akgül’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Mustafa Akgül’ün vefatıyla ilgili Linux Kullanıcıları Derneği, aşağıdaki taziye metnini yayınladı:

Doç. Dr. Mustafa Akgül’ü Kaybettik

Derneğimizin kurucusu ve onursal üyesi olan Doç. Dr. Mustafa Akgül, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün Hakkın rahmetine kavuşmuştur, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesinin acısını paylaşıyor, başta ailesine, üyesi olduğu dernek çalışma arkadaşları, üniversite çalışma arkadaşları ve öğrencilerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Türkiye’de özgür yazılım topluluğunun dernekleşme öncesinde geçen 7 yılına öncülük etmesinin yanı sıra Linux Kullanıcıları Derneği’nin kurulmasının ardından ilk 8 yılında da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştü. Derneğin uzun yıllardır gelenek haline gelen ve onbinlerce kişiye ulaşan Özgür Yazılım ve Linux Günleri (Şenliği), Akademik Bilişim Öncesi Kurslar, Linux Yaz Kampı etkinliklerinin de öncüsü ve destekleyicisi olmuştur.

Hiç bitmeyen yaşam enerjisi artık bizlerin içinde yaşıyor. Her birimize aşıladığı özgür yazılım felsefesini daha da ileriye taşıyacağız.

LKD Yönetim Kurulu