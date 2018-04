İnternette doğru bilgi, kaynak ve uygulamalar olduğu kadar sahte ve zararlı uygulamalarda mevcut. Sizler için derlediğimiz içeriğimizde tüm bu uygulamalardan bahsettik.

İnternet şüphesiz hayatlarımızın büyük bölümünü kaplıyor. 3 yaşındaki bir çocuktan 90 yaşındaki bir yetişkine kadar hepimiz internetin büyülü dünyasında kayboluyoruz. Bu büyük dünyanın içerisinde sayısız site ve uygulama mevcut ancak tahmin edersiniz ki, hepsi gerçek ve yararlı şeyler değil. Bu bağlamda içeriğimizde sizler için sahte olan uygulamaları ele aldık. İşte internetin çürük elmaları.

Arkadaşlık Uygulamaları

Gring

Riverdale tarafından oluşturulan Grind’em hesabı tam olarak bir Grindr değil. Grindr hesabı, ağırlığı eşcinsel ve bi-seksüel kullanıcılardan oluşan ve Joel Simkhai'yi tarafından yaratılan uygulama 2009'dan bu yana aktif durumda. Ancak birçok insan oluşturdukları profiller ile alakasız diyebiliriz.

Teendr

Degrassi tarafından geliştirilen Teendr, Tinder’ın genç dostu bir versiyonu olarak gözümüze çarpıyor. Umuyoruz ki, bu çakma siteye daha önce hiç rastlamamışsınızdır.

Sosyal Medya

Oomfchat

Yine Degrassi’nin geliştirdiği bu sosyal medya sitesi her şeyden önce güncel. Degrassi bu bağlamda, tüm sosyal medya ağlarını klonlamaya çalışmış diyebiliriz. MyRomm (MySpace çakması), HastyGram (Instagram çakması), FaceRange (Facebook çakması) ve daha önce bahsettimiz Teendr, bunların hepsi Degrassi’nin sihirli(!) ellerinden çıkmış uygulamalar. Başlığa dönecek olursak, Oomfchat ise Snapchat’in çakması diyebiliriz.

FriendFace

IT Crowd tarafından geliştirilmeye çalışılan FriendFace, Facebook’un bir benzeri olarak türemeye çalışıyor. Son zamanlarda Facebook’un bilgi güvenliği sorunları yaşaması sonrası FrienFace, “Kişisel verilerinizi bize verdikten sonra FriendFace’e kayıt olun. Biz verilerinizi satmayız” diyerek iddialı bir çıkış yapmaya çalışıyor.

MyTube

Simpsons tarafından gelişitiren site, sahte web siteler arasında en tutarlı olanıdır ve YouTube’un bariz bir şekilde kopyası. SpringFace ve FacelOOK’a ek olarak Springfield sakinleri de MyTube’i kullanıyor.

Arama Motorları

Bones tarafından geliştirilen FinderSpyder/SpyderFinder, Breaking Bad, Criminal Minds, Crossing Jordan, CSI: Crime Scene Investigation, Dexter, Heroes, Hidden Palms, Homeland, Hung, Journeyman, Moonlight, Prison Break, Southland, Touch, Weeds, Without a Trace, and The X-Files

Tüm bu saydıklarımız sahte birer arama motorları ancak aralarında en popüler olanı FinderSpyde. Bu arama motorunun bir de ikizi var, ikizinin ismi ise SpyderFinder. Bu arama motorları çoğunlukla suç ve eylem gösterileri için kullanılıyor. Criminal Minds’de görünüm olarak bu arama motorlarına benzese de, FinderSpyder / SpyderFinder tipik olarak aynı kullanıma sahip.

Örnekleri çoğaltılabilecek olan sahte uygulama ve web sitelerinden en göze çarpanları bu şekildeydi. Peki siz sahte yapılaşmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Varlığı, gerçeklerinin yanında görünmese bile sizce de bariz bir emek hırsızlığı var mı?