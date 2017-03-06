Son ödül töreninde yaşattığı ağır skandaldan sonra yavaş yavaş unuttuğumuz Oscar’ı tekrar hatırlatacak bir oyun karşımıza çıktı.

2017 Oscar Ödülleri’nde yaşanan ağır skandalın etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başladığımız şu günlerde, internet ortamında fenomen olmuş yeni bir oyun ortaya çıktı: Oscar’ı en hızlı ne kadar zamanda bulabilirsin?

Aşağıdaki fotoğrafa, Yıldız Savaşları serisinin bütün filmlerinde bulunan Anthony Daniels'ın canlandırdığı bir droid olan C-3PO’ların arasına bir Oscar ödülü sıkışmış. Elbette bir süre sonra Oscar’ı bulabileceksiniz fakat burada amaç en kısa sürede kimin bulacağı. O yüzden bizi keklemeyeceğinize yürekten(!) inanarak, eğer mümkünse bir kronometre açıp kaçıncı saniyede bulduğunuzu bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Zira internet kullanıcıları arasında bırakın saniyeyi, saliselerle bulduğunu iddia eden kimseler var.

Beyninizi fazla yakmadan, gizlenmiş Oscar’ın nerede olduğunu şuradaki bağlantıdan görebilirsiniz.