Çiçekli Kız İçin Yapılmış Eğlenceli Photoshop Çalışmaları!

Kısa süre içerisinde internetin ünlü isimlerinden birisi olmayı başaran çiçekli kız için yapılan photoshop savaşlarından geride kalanları listeledik.

Çocukken hayat ne kadar da kolaydı. Düşündüğü şeyleri saklama gereği duymadan rahatlıkla sergileyebilen çocuklar, büyükler için komik anlar oluşturuyorlar.

Bir düğünde kafasında çiçekten tacı olan küçük bir kızın verdiği tepki, photoshop savaşlarının başlamasına sebep oldu. Küçük kızın sitemkar haline yüzlerce photoshop çalışması ile destek veren Reddit kullanıcıları, komik anlardan politik olaylara kadar pek çok fotoğrafa küçük kızı ekleyerek insanları güldürmeyi başardılar. Gelin Reddit kullanıcıları tarafından yapılan bazı phososhop görsellerine bakalım;

Orijinal fotoğrafta küçük kızımız arkasında gerçekleşen düğüne karşı duygularını ifade ediyor.

Oscar töreninde "En İyi Film" dalında yaşanan karmaşaya şeker kızımızın tepkisi.

İşin içinde Trump varsa herkesin yaptığı bir hareket.

Bir başka Trump vakası.

Şu çıkmaza giren santranç maçları beni öldürüyor.

Çünkü o Trump.

:)

Bazen yürümüyor işte...

Bari meyve suyu içmeseydin.

Durum vahim.

Savaş çıkar.

Steve Harvey yine korkunç bir hata yaptı.