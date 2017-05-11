İnternette kısa sürede viral olan istridiye videosu, doğanın mucizelerle olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kıyıya vurmuş istiridye, kendisini toprağa gömmeye çalışıyor.

Doğanın harikalarını ağzımız açık bir şekilde izlemekten başka bir şey yapamıyoruz. Binlerce tür canlının bulunduğu dünyada, daha tanışamadığımız yüzlerce tür canlı bulunuyor. Dün The Weather Channel isimli ünlü Facebook kanalının paylaştığı video, kısa sürede çok büyük kitlelere ulaşmayı başardı.

Vücudundaki delikten mürekkep ve su bırakarak kendisini kuma gömmeye çalışan bir istiridyenin başarıyla sonuçlanan inanılmaz mücadelesinin paylaşıldığı video, büyülenmenizi sağlayacak. Kendisini ıslak toprağa gömen istiridyenin suların çekilmesiyle açıkta kaldığı düşünülüyor. Solungaçları ile yaşayan istiridyelerin, suyun dışında pek uzun süre yaşayamadığını biliyoruz. Normal bir istiridye, yumurtadan larvaya dönüştükten sonra 1-2 gün boyunca özgürce gezer ve ardından bir yere tutunarak, bütün hayatı boyunca burada yaşar.

Bu videodaki istiridyenin kendisini toprağa gömme hikayesi bizim çok hoşumuza gitti. Videoda son derece şirin bir deniz canlısının çabasını görüyoruz. İstiridyeler, normalde diğer canlılardan korunmak için denizin altında kuma girmeleri ile bilinirler. Videoyu çeken kişinin istiridyenin videosunu çekmesi yerine onu denize bırakmasını tercih ederdik doğrusu.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu muhteşem video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler dilerim.