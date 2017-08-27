Bu yazımızda internet siteleriniz çevrimdışı görüntülemek için indirmenizi sağlayan yöntemleri listeledik.

Artık internet her açıdan ulaşılabilir bir teknoloji. Sürekli ulaşmak için genelde belirli bir para ödemeniz gerekse de, bu paralar ortalama internet kullanıcıları için çok yüksek paralar değil. Fakat Türkiye'de yaşıyoruz. Servis sağlayıcıların her zaman iyi performans veremediği ya da belirli web sitelerine açılan davalara karşı doğrudan yasaklama kararının alınabildiği bir ülke. Bu yüzden ders çalışmak için kullanacağınız bilgi içeren bir siteyi yedekleyip, çevrimdışı olarak okumaya devam etmek zaman zaman işinize yarayabilecek bir şey. Biz de sizin için bu işe yarayan 4 yöntemi listeledik.

WebCopy (Windows İçin)

Cyotek'in geliştirdiği WebCopy, bir internet sitesinin adresini tarattığınızda, içerisindeki tüm link, alt kategoriler ve medya dosyalarını araştırarak, tüm siteyi keşfedene kadar durmayan bir program. Aynı program içerisinden nasıl kaydedeceğini belirleyerek, sitenin çevrimdışı olarak açabileceğiniz bir kopyasını da oluşturabilirsiniz. Ayrıca daha da ileri seviyede kullanmak isteyenler için programın bir tür proje oluşturma özelliği de var. Bu sayede aynı anda birden çok siteyi taratarak, çoklu işlemlerinizi de kolayca halledebilirsiniz. WebCopy'yi bilgisayarınıza indirmek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

HTTrack (Windows, Linux, Android)

HTTrack aynı WebCopy'nin yapabildiği işlemleri yapabilmekle birlikte, birden çok platformda çalışabilmesiyle de göz dolduruyor. Ayrıca projeler halinde birden fazla siteyi indirirken, isterseniz indireceğiniz websitesini belirli aralıklarla da güncelleyebiliyorsunuz. Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışabilmesi yanında Android uyumlu bir uygulaması olması sayesinde, neredeyse internetin olduğu her yerde internet sitesi yedekleyebilirsiniz. HTTrack'i uyumlu işletim sisteminize indirmek için şuradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SiteSucker (Mac, iOS)

SiteSucker, diğer iki programa göre çok daha basit bir program. Tek yapmanız gereken programın adres barına site adresini yazıp "Enter"a basmak. Ayrıca SiteSucker site içerisindeki media dosyalarını da ayrı ayrı indirmenizi sağlıyor. Tek sorunu programın son sürümünü kullanabilmek için 5 dolar ödemeniz gerekmesi. Daha düşük Mac sürümleri için de programın düşük sürümleri mevcut, ancak çoğunlukla tüm özelliklerini kullanamayabiliyorsunuz. SiteSucker'ı uyumlu Mac sürümünüze göre indirebilmek için şu bağlantıyı, iOS için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Wget (Windows, Mac, Linux )

Wget, bir tür komut satırı yardımcı programı. Zaten Linux kullanıcılarının epeyce aşina olduğu program sayesinde, belirli komutlarla HTTP ve FTP'lerden her tür dosyayı çekebilmenizi sağlıyor. Yukarıdaki programlara göre çok daha detaylı olan Wget, eğer kullanmayı bilirseniz size bir çok şey sunabilecek bir program. Ama eğer şu an ki amacınız internet sitelerini indirmekse yazmanız gereken kodlar sırayla şöyle;

wget -r -p //www.siteadı.com

Kodlarını Homebrew aracılığıyla bilgisayarınıza portladığınız kod satırına girmeniz yeterli. Ancak bazı siteler ne yapmaya çalıştığınızı anlayıp sizin siteyi indirmenizi engellemeye çalışırsa, yapmanız gereken şey bir browser gibi davranmak. Bunun için de kod satırına şunları yazmanız yeterli:

wget -r -p -U Mozilla //www.siteadı.com

Eğer bunları yaparken daha nazik biri olup indirmenizi kısıtlayarak, indirdiğiniz sitenin bant genişliğine zarar vermek istemiyorsanız şu kodları yazabilisiniz:

wget -r -p -U Mozilla --wait=10 --limit-rate=35K //www.siteadı.com

Linux kullanıcısıysanız zaten ulaşabildiğiniz arayüzü Mac'inize portlamak için şu adresten faydalanabilirsiniz. Windows için ise bir tür arayüz program indirmeniz gerekiyor. Onun için de şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.