İnternetsiz Yaşayamayacağını Düşünen 10 Ülke!

Günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz internetin olmadığı bir dünyada yaşayamayacak 10 ülkenin hangileri olduğu açıklandı. İlk ülkenin pek beklenen bir ülke olmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

İnternetin olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Biz dahil sayısız iş sektörünün anında yok olduğu, insanların işsiz kaldığı, iletişim kuramadığı, eğlenemediği, boş zamanlarını öldüremediği ve şu an burada sayamadığım pek çok şeyi aynı anda yaşatacak internetin yok olması, sanırım tam anlamıyla bir felakete neden olurdu.

Bu olayı araştırmak isteyen istatistik şirketi Ipsos, 23 farklı ülkede 18.180 kişi üzerinde yaptığı anketle hangi ülkenin internetsiz yaşayamayacağını araştırdı. Yapılan araştırmaya göre internetsiz yaşayamayacağını düşünen ülkeler arasında %82 oranıyla ilk sırada Hindistan yer alıyor. İnsanlar bunu duyunca şaşırabilirler, ancak Hindistan teknoloji ve özellikle yazılım alanında en fazla beyin çıkaran ülkeler arasında yer alıyor. Google’ın CEO’su Sundar Pichai de bunlardan birisi. Yapılan araştırmalar sayesinde Hindistan’da bugün internet kesilse, insanların %82’si için bir kaos ortamı oluşacak.

Hindistan’ın ardından %78’le İngiltere’yi gördüğümüz listede, %77 Çin, %73 Almanya ve %73 Amerika yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda 10 ülkeyi açıklayan Ipsos, internetin olmadığı bir dünyadan en çok etkilenecek ülkeleri göstermiş oldu.

Ülkemizin yer almadığı listede, internete bağımlı olan nüfusun ülkemizde bu oranlarda olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle 40 yaşının üstündeki bireylerin birçoğunda telefon veya internet hevesi bulunmuyor. Peki, siz internetin olmadığı bir güne uyansaydınız nasıl hissederdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.