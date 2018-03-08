Statista tarafından yayınlanan infografik, geçen her bir dakikada internet evreninde neler olup bittiğini gözler önüne seriyor.

İnternet, her ne kadar 5 inçlik bir ekran üzerinden erişebilir olsa da aslında uçsuz bucaksız bir evrendir. Bu evrenin en büyük yapıları ise her gün yüz milyonlarca kişinin ziyaret ettiği mobil uygulamalar ve internet siteleridir.

Statista, geride bıraktığımız 2017 yılında internet evreninin her bir dakikasında gerçekleşen indirme, paylaşma, arama ve gönderme işlemlerini gösteren bir infografik yayınladı. Ayrıca Statista’nın hazırladığı Dijital Ekonomi Pusulası’ndaki diğer infografiklere buradan ulaşabilirsiniz.

İnfografiğe göre her dakika Google’da 3.8 milyon arama gerçekleşirken, Facebook’a 243 bin, Instagram’a ise 65 bin fotoğraf yükleniyor. WhatsApp’da her dakika 29 milyon mesaj gönderilirken, 350 bin tweet, 210 bin snap internet ortamında paylaşılıyor.

YouTube’da her geçen dakika 400 saatlik video yüklenirken, Spotify’da 1.5 milyon şarkı dinleniyor, Vimeo’da ise 16.500 video izleniyor. Her 60 saniyede 156 milyon e-posta alıcısına gönderilirken, 120 yeni LinkedIn hesabı açılıyor ve 2 milyon dakikalık Skype görüşmesi gerçekleşiyor.