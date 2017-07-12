Bu arama motorlarında aradığınız kişileri bulabilirsiniz. Bir kişi internette hesap açtıysa bir şekilde bulabilen bu sayfalar, gerçekten şaşırtıcı özellikler sunuyor.

İnternet, milyarlarca insanın paylaştığı devasa bir platform. Belki de farkında olmadan her gün yeni bilgilerimizi internete aktarıyoruz. Facebook, Instagram gibi mecralarda paylaştığımız her gönderi bizlerin hayatını biraz daha internete aktarıyor. Farkında olmadan gerek Facebook gerekse de Google hesabımızla birçok uygulamaya üye oluyoruz ve onlarla da bu kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. İnternetin bu kadar bilgiyle çöplüğe döndüğünü düşünebilirsiniz, ancak yine de bazı internet siteleri bu çöplüğü hızlıca araştırarak sizleri doğru sonuca ulaştırıyorlar. Bunlar arasında en ünlüleri Facebook, Google, Twitter gibi kişisel bilgilerimizin olduğu mecralar. Bugün sizlere bu sosyal medyalar dışında birisini bulmak istediğinizde kullanabileceğiniz 4 uygulamadan bahsedeceğiz. Bu sayfaların yaptıklarını görünce internete bilgi paylaşma konusunda bir daha düşüneceksiniz.

Kendisini dünyanın en büyük arama motoru olarak tanıtan Pipl, gerçekten de bütün bilgilerinizi ayaklarınıza seriyor. Bir kişinin bilgilerini merak ediyorsanız, Pipl’e ufak bir mesaj vermeniz yeterli olacaktır. Bunun için aradığınız kişinin ismini, email adresini, kullanıcı adını veya telefon numarasını girebilirsiniz. Çıkan sonuçlar sizleri gerçekten şaşırtacak.

Uzun zaman önce internete girmiş birini bulmak istiyorsanız, en güçlü aday Google Gruplar’dır. Google Gruplar’da 800 milyondan fazla mesajın bulunduğu Usenet veritabanı bulunur. Bu veritabanı yaklaşık 1981 yılından beri birçok görüşmeyi kaydetmiştir.

Çoğu arama motorları kamuya açık bilgileri araştırırken Peek You, Pinterest, Linkedln, Instagram ve daha birçok popüler sayfaları araştırarak tam bir kullanıcı taraması yapar.

Bir görselin nerelerde kullanıldığını merak ediyorsanız TinEye imdadınıza yetişecek. Aynı resmi tüm internet aleminde arayarak hangi sayfaların bu resmi kullandığını gözler önüne seriyor.