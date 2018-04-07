Çoğu kullanıcı sahte isim kullanmanın anonim bir internet kullanıcısı olmaya yettiğini düşünse de, internette gerçek kimliğinizi saklamak için bundan fazlasını bilmeniz gerekmektedir.

İnternet ortamında pek çok kişi farklı sebeplerle kendi kimliğini gizleyip ‘anonim’ olarak paylaşımlarda bulunmak isteyebilir. Fakat çoğu internet kullanıcısı, yalnızca profillerinde sahte isim kullandığı için anonim olduğunu düşünmekte, bu sayede de başına iş açmaktadır. Eğer internet ortamında ‘gerçekten’ anonim olmak istiyorsanız, aşağıdaki kurallara uyup uymadığınızı bir kez daha kontrol edin.

1- Gerçek kimliğiniz açığa çıktığında tekrar gizlenemezsiniz.

Bazı kullanıcılar bir kez ifşa olduklarında, artık kimliklerinin tamamı ile açık olduğunun farkına varamazlar. Üstelik bu kullanıcılar hiçbir şey olmamış gibi kendilerini yeniden anonim zannetmeye devam ederler. Fakat gerçek şu ki, internetteki hiçbir ayak izi silinmez. Bu nedenle bir kez açığa çıktığınızda bunun geri dönüşü yoktur.

2- Gerçek kimliğini bilen başka biri varsa anonim sayılmazsınız.

Ne kadar güvenilir olursa olsun, eğer gerçek kimliğinizi başka biri ile paylaşırsanız tam anlamı ile anonim sayılmazsınız. Zira iki kişinin bildiği sır, sır değildir.

3- Gerçek kimliğiniz hiçbir yerde görünmemeli.

Çok ücra bir platformda kısa süreliğine gerçek kimliğinizin görünmüş olmasını önemsemeyebilirsiniz. Fakat unutmayın ki internet bir ağdır. Dolayısı ile gerçek kimliğinizi açığa çıkarmak isteyen kişiler, amaçlarına ulaşmak için en ücra köşelere dahi göz atacaklardır.

4- Sahte kimliğinizi gerçek kimliğiniz ile eşleştirmeyin.

Eğer sahte kimliğinizi gerçek kimliğiniz ile eşleştirirseniz, anonimlik söz konusu olamaz. Örneğin anonim hesabınızda gerçek kimliğinizin bulunduğu e-posta adresini kullanmak, kimliğinizi açığa çıkarmak için birebirdir.

5- Eşleştirilmiş iki anonim hesaptan biri deşifre olursa, diğeri de deşifre olur.

Eşleştirilmiş hesaplarınızda gerçekleşen ifşalar, diğer hesaplarınızı da vuracaktır. Örnek olarak anonim hesabınıza bağladığınız anonim e-posta adresine gerçek IP adresiniz ile bağlanmak gösterilebilir.

6- Lahey Sözleşmelerini imzalamamış bir ülkedeysen anonimlikten söz edilemez.

Eğer ürettiğiniz bir içerik yargıya intikal ederse, proxy ve VPN kullanmak çare olamayacağı için anonimlik tamamen ortadan kalkar ve gerçek kimlik ortaya çıkar.

7- Anonim olmak için gerçek kimliğin ile sessiz kal.

Günümüz yapay zekaları, verileri çok iyi analiz etmekte ve eşleştirmektedir. Bu nedenle gerçek kimliğiniz ile ürettiğiniz her içerik, anonimliğinizi tehlikeye atmaktadır.