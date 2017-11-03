İnternette gizli bir şekilde gezinmenizi sağlayan Tor Onion'a yeni güncelleme geldi.

İnternetin en karanlık tarafı olan dark web’in yasadışı uyuşturucu, silah ve aklınıza gelebilecek her türlü suça ev sahipliği yaptığını artık biliyoruz. Bu alanlara girmek için kullanılan Tor Browser da haliyle korkulan bir tarayıcı halini aldı. Ancak deep web, dark web gibi alanlara girmemizi sağlayan Tor Browser yalnızca bunları yapmıyor. Tor Browser, internetin keşfedilmeyen bölgelerine ev sahipliği yapmasının yanında, sitelere erişirken anonim kimliğe bürünmek isteyen ve interneti daha özgür bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcıların da bulunduğu bir platform.

Tor Browser sayesinde bazı ülkelerde iyiden iyiye abartılı olan web sansürünün önüne geçilerek, kişinin daha özgür hareket edebilmesi sağlanıyor. İşte bu tarayıcı, gizliliğinizi koruma konusunda çalışmalarına devam ediyor. Tor’un anonim hizmeti Onion, kullanıcıların güvenliğini daha çok güçlendiriyor.

Yeni şifreleme algoritmaları, geliştirilmiş kimlik doğrulama ve yeniden dizayn edilmiş bir dizini kullanan Tor, yeni nesil Onion sistemiyle kişilerin tamamen gizli kalacağını belirtiyor. Geçmişte ağda yaşanan sızıntı ve siber saldırılar, büyük sıkıntılara yol açıyordu. Alfa sürümü yayınlanan yeni güvenlik güncelleştirmesi sayesinde, çok daha gizli ve güvenli bir internet deneyimi yaşayabileceksiniz.