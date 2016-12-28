İnternette Malum Sitelere En Çok Hangi Ülkedeki Çocuklar Giriş Yapıyor?

Kaspersky Lab, son 12 aylık dilimde riskli davranışlar sergileyen çocukları inceleyerek en yaramaz çocukların hangi ülkelerden çıktığını ortaya çıkardı.

Aile Kontrolü modülünün global çapta yaptığı araştırmanın sonucuna göre yasal sorumluluk yaşının altında olan bir çocuğun tehlikeli sitelere girişimlerin en yoğun ülkeler belli oldu. Buna göre listenin başında 775 girişim ile İsrail zirvede yer alıyor. Bu ülkeyi Birleşik Krallık 460, ABD 352, İsveç 345 ve Kanada 302 girişimle takip ediyor. Türkiye ise 81 ile birçok ülkenin arkasında, 31. sırada yer alıyor.

2015’in Aralık ayından 2016 Kasım’a kadar geçen dönemi kapsayan araştırma, Kaspersky Lab’ın Windows ve Mac OS X için sunduğu Aile Kontrol modülü aktif olan güvenlik çözümlerinden elde edilen verileri kapsıyor.

Araştırmanın sonuçlarına ‘yetişkinlere yönelik (39) içerik ve lisans içermeyen ‘yazılım, ses ve video’ (104) kategorisindeki sitelere en çok Japon çocuklar girmeye çalışıyor. Alkol, tütün ya da narkotiklere ve silah/patlayıcı kategorisindeki içeriklere ise en çok İsrailli çocuklar ilgi gösteriyor. Türkiye’ deki çocuklar %0.6 ile silah/patlayıcı kategorisindeki sitelere en az ilgi gösteren çocuklar olarak göze çarpıyor.

Karspesky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, şirketin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları söylüyor: “Meşhur deyişe göre ‘bilgi güçtür’ ve bu günümüzde özellikle de çocuklarını gerçek ve sanal dünyada uygunsuz ve kimi zaman da tehlikeli bilgilerden korumak zorunda olan anne ve babalar için geçerli. Anne-babalar, çocuklarının örneğin pornografik veya uyuşturucu kullanımını teşvik eden sitelerle karşılaşmasını engellemek için her an yanlarında olamazlar. Bu yüzden, özel BT çözümleri ebeveynleri uyarmak ve çocukların bu tarz içeriğe ulaşmasını engellemek için çok önemlidir.”