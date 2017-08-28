Trafik sorununa çözüm bulmak için ortaya çıkan jiroskopik aracın gerçeklikle pek bağdaşmayan konsept tasarım videosu, internette kısa sürede viral oldu.

Trafik sorunlarının çözülmesi için gündemde olan pek çok proje var. Bu projelerden bazıları Elon Musk’ın yaptığı gibi araçları şehirlerin altından geçirmekken, bu fikirden daha fütüristik fikirler de yer alıyor. Yeni ortaya çıkan konsept araca göre jiroskopik araçlarla trafikte kaplanan küçük bir alanda çok fazla insanın ulaşımı sağlanacak. Straddles otobüs olarak ortaya çıkan yeni araçlar, ufak bir ayağın üzerinde giden devasa bir tencere görünümünde otobüsleri içeriyor.

İnternette kısa sürede viral olmayı başaran bu konsept araçlar, tıkanmış trafiklerde herkesin yardımına koşacak. Tıpkı bir motosiklet gibi yoğun trafiğin arasından sıyrılarak ilerleyecek bu devasa araçlar, Rus tasarım firması Dahir İnsaat tarafından tasarlandı.

Bundan 50 yıl önce gerçek olacağına inanmadığımız pek çok şeyi günümüzde kullandığımızı düşünürsek bu araçlara gülerek bakmamamız gerektiğini anlayabiliriz, ancak yine de bir jiroskop üzerinde giden araçların çok zorlama olduğunu düşünüyorum. Bu araçların bazıları normal otobüs işlevi görürken bazıları normal bir ev gibi oturma, yatak odası gibi alanların bulunduğu bir araç olabiliyor.

Geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen bu olay her ne kadar güzel gözükse de, bundan çok daha başarılı çalışmalarla trafik sorunu çözülebilir. Örneğin Elon Musk’ın yaptığı yer altı tünelleri bunların en büyük örneği.

Tasarımda sadece yerde durmuyoruz. Aracın üzerinde yer alan devasa drone pervaneleriyle yükselebilen bu araçlar, özellikle itfaiye gibi acil durum gerektiren olaylarda hayati önem taşıyor.

Dahir İnsaat’ın ardındaki isim Dahir Semenov’un bu olay gibi pek çok aşırı fütüristtik tasarımları yer alıyor. Böyle bir teknolojinin gerek yüksek teknolojisi gerekse de “fazla gereksiz” olacağı için uzun yıllar oluşamayacağını düşünüyorum. Bu tarz araçlar yerine daha işlevsel araçlar yapılabilir, örneğin bir yola ihtiyaç duymadan hareket eden uçan arabalar gibi.