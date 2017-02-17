Küçücük Örümceğin Koca Yılanı Öldürdüğü Video

Kırmızı sırtlı çevik örümcek şansının da aşırı yardımıyla zehirli, kalın derili ve kendisinden katbekat iri bir yılanı indirmeyi başardı.

İnternette yayınlanan dövüş gecesinde çok ama çok nadir bir olay yaşandı. Bir Avustralya Kırmızı Sırtlı Örümceği, hızı ve becerisi ile kendisi kadar zehirli ve kendisinden çok daha büyük bir yılanı öldürmeyi başardı.

Aslında bu örümcek çok ama çok şanslı. Avustralya'da Victoria'da bir motor atölyesinde çekilen video, genç kahverengi bir yılan ile neredeyse görünmez olan Kırmızı Sırtlı Örümcek arasındaki mücadeleyi esas alıyor. Neredeyse görünmez olan bir Kırmızı Sırtlı, her nasılsa çevik yılanı ağında yakalıyor. Yırtıcı hayvan kendini kurtarmak isterken örümcek, stratejik bir hamleyle kendini yakına çekiyor ve adeta dans ediyor. Sonunda minik örümcek yılanı defalarca kez ısırmayı başarıyor.

Videonun sonu belirsiz çünkü yılanın hala hareket ettiğine şahit oluyoruz. Ancak sonradan öğreniyoruz ki minik örümcek, kendisine göre dev düşmanını öldürmeyi başardı. Videoyu çeken atölye çalışanı Brenton Maher de bunu doğruladı. Ancak bu sizi şaşırtmasın zira milyonda bir gerçekleşebilecek bir olay gerçekleşti: Genelde yılanlar, örümcekleri yutar ve tersi olmaz. Kırmızı Sırtlı Örümcek ise gereğinden fazla şanslı ve akıllı.

Bu videodaki örümcek, karnındaki canlı kırmızı işaretiyle tanınan dişi bir Kırmızı Sırtlı Avustralya örümceği. Bilimsel ismi Latrodectus Hasselti... Yaratık, Avustralya dışında Amerika'da da bolca bulunabiliyor ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan beş kara dul türünden biri. Latrodectus cinsi, dağınık fakat özellikle güçlü ağları ile tanınıyor: Esnek, elastik ipek yakalama iplikleri zemine kadar uzanabilir.