Yılanın Yılanı Yuttuğu Video, İnternette Viral Oldu!

Amerika'da videoya çekilen bir yılan, abir başka yılanı daha yutarak onu öldürmeye çalışırken yakalandı. İnsanları fark ettikten sonra ağzındaki yılanı çıkartarak oradan uzaklaşan yılan, kolay kolay rastlayamayacağımız görüntülerin oluşmasını sağladı.

Amerika Teksas’da cinsi tespit edilememiş bir yılan görüntülendi. En az 4 metre olduğunu düşündüğümüz yılanın bir şeyler yuttuğunu fark eden Christopher Reynolds ve eşi, olayı videoya kaydetmeye karar vermiş.

Gerçekten de Reynolds’un düşündüğü gibi büyük bir şey yemiş olan yılan, Reynolds'la birlikte eşini fark ettikten sonra yediği hayvanı çıkartıyor. Asıl olay burada başlıyor, çünkü yılanın ağzından yine son derece büyük başka bir yılan çıkıyor. İşin daha da ilginci, yuttuğu yılan ölmemiş.

Araştırmacılara göre yılan insanın varlığını fark ettiği ve oradan uzaklaşması gerektiğini hissettiği için ağzındaki yılanı çıkarmış. Yılanlar, insanlar gibi yiyecekleri ısırarak yiyemediği için bütün halinde ağzına alarak yedikleri şeyleri sindirmeye çalışıyor. Haliyle bunun gerçekleşmesi de uzun bir zaman alabiliyor. Hayvan bunu yaparken yavaş ve savunmasız kaldığı için insan tehdidini gördüğü an avından vazgeçiyor ve oradan uzaklaşıyor.

Yılanlar son derece büyük canlıları yiyebiliyorlar. National Geographic yaptığı açıklamada, yılanlarıb yemek yerken tehdit gördüklerinde savunma mekanizması olarak kendilerini güvene almak istediklerini söyledi. Büyük pitonların daha önce antilop gibi kendilerinden çok daha iri canlıları yiyebildiği görülmüştü. Doğanın “büyük balık küçük balığı yer” kanununu gördüğümüz videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.