İnternette içerisinde bulunan gizli photoshop efektleri ile viral olmayı başarmış 7 fotoğrafı sizler için listeledik.

İnternetteki tüm resimlerin göründüğü gibi olmadığını artık biliyoruz. Milyonlarca insan tarafından takip edilen ünlüler bile, bazen photoshop hilelerini kullanabiliyorlar. Bugün sizlere, yüksek ihtimal ilk bakışta anlamayacağınız internetin ilginç resimlerini aktaracağım.

Ariana Grande’nin “My Everything” albüm kapağında bulunan tabureli görsel, ilk bakışta normal gibi duruyor.

Halbuki o tabureye bu şekilde oturmanın hiçbir yolu bulunmuyor.

Kendall Jenner, Hailey Baldwin ve Kylie Jenner, mutlu mesut oturmuş poz veriyorlar. Peki, bu pozda eksik olan şey ne?

Dikkatli okuyucuların hemen fark ettiğini düşünüyorum. İlk bakışta Kendall’ın bacağı yok gibi duruyor, ama aslında bu Photoshop değil, tamamen göz yanılması oluşturulmuş.

Beyonce’un sahne için kullandığı bir kostüm gördüğünüzü varsayıyorum.

Aslında bakıldığında bu işin içerisinde bir photoshop çalışması var. Ünlü sanatçı ufak rütuşlarla zayıf gösterilmiş.

Fotoğrafın odak noktasının ön taraftaki kızlar olduğunun farkındayım. Bu yüzden ilk başta fotoğrafı fark edemeyebilirsiniz.

Dikkatli baktığınızda ise arkadaki tüm insanların aynı kafaya sahip olduğunu görüyoruz.

Bu fotoğrafta görmek mesele. Gördükten sonra, ben bunu nasıl göremedim bile diyebilirsiniz.

Evet, çok dikkatli bakıldığında duvara yerleştirilmiş bir puro olduğunu görüyoruz.

Daha önce GTA 5’in açılış ekranındaki kadının kendisi olduğunu savunan ve en sonunda davayı kaybeden Linsday Lohan’ın attığı ve daha sonradan alel acele kaldırdığı bir fotoğraf bu.

Evet, farkettiniz mi sizde? Lohan’ın popo kısmının olduğu yerde, kapının mimari yapısı gözümüze çarpıyor. Photoshop, tek bir dokunma işlemi ile olmaz. Bir yerleri büyütürken, başka yerleri bozabilirsiniz.

Taylor Swift’in dünyaya kazandırdığı en önemli pozlardan birisiyle karşınızdayız. Haim grubu ile beraber güzel bir yaz görseli gibi duruyor değil mi?

Evet, burada da photoshop’tan yardım alınmış. Siyah bikinili kadının yanındaki demire bakarsanız bunu çok net bir biçimde anlayabilirsiniz. Tahmin yürütmek gerekirse Taylor, en uzun botlu ben olmalıyım gibi birşeyler demiş olabilir.

İnternette bunlar gibi daha sayısız görsel bulunuyor. Bu yüzden gördüğümüz her görsele inanmamak gerekiyor. Sonuçta bazı insanlar bu konuda çok daha başarılı olabiliyorlar.