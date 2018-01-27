Photoshop’un sihirbaz çocukları, en kötü gününüzü bile eğlenceli bir hale getirebilirler. Son yıllarda bir fotoğrafı alıp komik bir şeylere alet etmeyi çok seven photoshop kullanıcıları, yine birbirinden güzel çalışmalara imza attılar. Bugün sizlere BoredPanda’nın hazırladığı devasa liste arasından derlediğimiz en komik photoshop çalışmalarını sunacağız. Bu arada hatırlatalım, dünyayı birbirine katan Trump yine photoshop uzmanlarının başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.
Hüp diye içine çek beni
Trump için çizilmiş kusursuz bir resim çalışması
O neydi gız!
Rönesans döneminden kalma bir tavuk
Hep siz mi avlayacaksınız?
Bu tarz benim
Dondurmam gaymak
Normal fotoğrafın da normal olduğunu düşünmeyenlerden misiniz?
Titanik'de büyük bir aşk
Naber şekerim?
Ne kadar da Iron Man bir sincap
Öğle molasında sıkılınca ben
Rocky Hamster
Telebatileri bir de böyle izleyin
Fantastik canavarlar vol. 2
Senin göbüşünü öperim
Galaksinin Koruyucuları’ndaki Groot’un ailesi
Aman kraliçe hanım, ne yapıyorsunuz?
Trump’ın muhteşem yılbaşı kostümü
Üzülme, seni seven biri muhakkak çıkar