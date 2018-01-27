Normal bir fotoğrafı alıp, photoshoplayarak akla hayale sığmayacak durumlara sokan photoshop uzmanlarının ellerinden çıkan son dönemin en komik çalışmaları.

Photoshop’un sihirbaz çocukları, en kötü gününüzü bile eğlenceli bir hale getirebilirler. Son yıllarda bir fotoğrafı alıp komik bir şeylere alet etmeyi çok seven photoshop kullanıcıları, yine birbirinden güzel çalışmalara imza attılar. Bugün sizlere BoredPanda’nın hazırladığı devasa liste arasından derlediğimiz en komik photoshop çalışmalarını sunacağız. Bu arada hatırlatalım, dünyayı birbirine katan Trump yine photoshop uzmanlarının başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

Hüp diye içine çek beni

Trump için çizilmiş kusursuz bir resim çalışması

O neydi gız!

Rönesans döneminden kalma bir tavuk

Hep siz mi avlayacaksınız?

Bu tarz benim

Dondurmam gaymak

Normal fotoğrafın da normal olduğunu düşünmeyenlerden misiniz?

Titanik'de büyük bir aşk

Naber şekerim?

Ne kadar da Iron Man bir sincap

Öğle molasında sıkılınca ben

Rocky Hamster

Telebatileri bir de böyle izleyin

Fantastik canavarlar vol. 2

Senin göbüşünü öperim

Galaksinin Koruyucuları’ndaki Groot’un ailesi

Aman kraliçe hanım, ne yapıyorsunuz?

Trump’ın muhteşem yılbaşı kostümü

Üzülme, seni seven biri muhakkak çıkar