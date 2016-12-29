İnternetteki Tüm Hesaplarınızı Kolayca Silebileceğiniz Site: Deseatme

İnternette farklı sitelerdeki hesaplarınızı deseatme isimli site ile tek bir yerden silebilirsiniz.

Eğer farklı sitelerdeki hesapları tek bir mail ile oluşturduysanız, deseat.me’nin size bir konuda büyük yararı dokunacak. Belki sıkıldınız, belki de interneti keşfettikten sonra ardınızda bıraktığınız tüm izlerden kurtulup hesaplarınızı kapatmak istediniz. Deseat.me, zaman içerisinde oluşturduğunuz tüm hesapları hatırlamanıza gerek kalmadan silebilmenizi sağlıyor.

Site, Google hesabınızda oturum açarak hesabınızla eşleşen binlerce siteyi otomatik olarak tarayıp istediklerinizi silmenizi sağlıyor. İsteğinize göre aralarından bazılarını koruyabilirsiniz de.

Oturum açmak için Google OAuth kullanması sebebiyle deseat.me’ye Google bilgilerinizi vermiş olmuyorsunuz fakat uygulamanın e-postalarınıza ulaşmayı istemesi gibi bir durum söz konusu. Bu sebeple eğer siteyi kullanacaksanız, özel yazışmalarınızın tehlike altında olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmanızı öneririm.