İnternetten 2. El Otomobil Satın Alacaklara Önemli Dolandırıcılık Uyarısı!

Tüketiciler Birliği, ÖTV oranlarındaki değişikliğe bağlı olarak 2. el otomobil piyasasında oluşan hareketliliği suistimal eden kişilerin internet üzerinden yaptıkları dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Yılbaşından itibaren ÖTV değişikliğine bağlı olarak araçların fiyatının artacağını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu durumu fırsat bilerek dolandırıcılık yapmaya hazırlanan art niyetli kişilere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şimdiden bununla ilgili şikayetler almaya başladıklarını belirten Bakan Şahin, "Bu dolandırıcılar, vatandaşların araçlarının fotoğraflarını çekiyor ve kendi araçlarıymış gibi internet üzerinden satış ilanı veriyor. Bu kişiler, kendisini arayan kişilerle aracın satılması hususunda pazarlık yapıyor. Bazılarıyla anlaşma sağlanıyor. Ancak vatandaş başkasının aracının kendisine satılmaya çalışıldığını bilmiyor. Vatandaş, anlaşma sağlanması durumunda dolandırıcının istediği yere bir miktar kapora yatırıyor. Ancak ondan sonra ortada ne araç ne de satıcı kalıyor. Vatandaş verdiği kaporayla ortada kalıyor" dedi.

2. el otomobil alacak olan vatandaşlar için önerilerde bulunan Şahin, "Böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar var. Vatandaşlarımız internet üzerinden yapacakları alışverişlerde öncelikle dolandırılma ihtimalini her zaman akıllarında tutmalı. Çünkü satıcı ve araçla aynı ortamda bulunulmuyor. Vatandaş aracı da satıcıyı da görmüyor. Alışveriş sanal bir ortamda oluyor. Ayrıca, satışlarda kapora olmazsa olmaz bir şart değildir. İlk önce kaporasız satış zorlanmalı. Olmazsa aracın ruhsat fotoğrafını isteyip kapora talep edenin hesap numarasındaki isim ile ruhsattaki araç sahibinin isminin aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. İsim farklıysa kesinlikle kapora yatırılmamalı" ifadelerini kullandı. İsimlerin aynı olması durumunda acele edilmemesini ve resmi yollardan aracın diğer özelliklerinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Şahin, bunun çok sağlıklı bir yol olduğunu belirterek "Aracın plakasını yazıp '5664'e göndererek, bilgilerin doğruluğu teyit edilmeli. Böylece aracın gerçek sahibi olduğuna ciddi oranda emin olabiliriz. Ayrıca aracın vergi borcu, hasar durumu, kilometre bilgileri ve muayenesinin olup olmadığı ve üzerinde rehin ya da haciz olup olmadığını öğrenme şansımız da oluyor. Bunları yapmadan kapora yatırmak dolandırılmaya yol açabilir" şeklinde konuştu.

İlanlarda kullanılan bazı kalıp kelime öbeklerine (acil, piyasanın altında satış, ihtiyaçtan satıyorum vs) özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, bunların birer kandırma yöntemi olabileceğini hatta bu tarz ilanlara ön yargıyla yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Son olarak yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyleyen Şahin, "Kaporayı PTT'den değil, banka şubelerinden ve açıklama kısmına 'kaporadır' yazarak yatırın. Satış galeri aracılığıyla yapılıyorsa, vergi levhası ve ruhsat fotoğrafını birlikte isteyin. Bütün bunlara rağmen dolandırılmışsak ilan detayının ekran görüntüsü ile birlikte kaporanın makbuzuyla savcılığa gidip şikayetçi olmalıyız” dedi.