İnternetten Alışverişlere Banka Üzerinden Vergi Geliyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dünya çapında bilinen alışveriş sitelerine bankadan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi uygulanacağını açıkladı.

Gelir İdaresi bünyesinde çalışacak 200 kişilik bir ekip oluşturan Bakan Ağbal, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketi dahil olmak kaydıyla tüm işlemleri takip edeceklerini, emlak alım satımındaki fiyatlarla tapu kayıtlarındaki fiyatı da karşılaştıracaklarını söyledi.

Sanal ticaretin vergilendirilmesi kapsamında bir açıklama yapan Ağbal, bu platformdaki ticaretin de vergiye tabi olduğunu, bu konuda bazı önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yurtdışı merkezli dev alışveriş siteleri için bir Bankalar Kurulu kararı hazırladıklarını söyleyen Ağbal, ülkemizde vergi kaydı bulunmayan bu sitelere bankalar ya da aracı kurumlar üzerinden ödemelere stopaj getireceklerini söyledi.

Merkezi yurtdışında olsa dahi Türkiye’de iş yapan tüm e-ticaret sitelerinin vergilendirme haklarının Türkiye’de olduğunu söyleyen Ağbal, “Stopaj yöntemi ile Türkiye’den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğim. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek. Ancak, Türkiye’de vergi dairesine kayıt olan internet siteleri için bu söz konusu değil” dedi.

İnternetteki emlak fiyatlandırmaları ile tapudaki fiyatları da eşleştireceklerini söyleyen Ağbal, “1 milyon dolara satıyorum diyor, tapuda 300 bin TL gösteriyor. Mükellefe mektup gönderip, aradaki fark için izaha davet edeceğiz. İzahta bulunamazsa inceleme başlatıp üzerine gideriz” şeklinde konuştu.