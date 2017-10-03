Son zamanlarda iyice popüler olan Ghost Gunner makinesi evde kontrolsüz silah yapmaya olanak tanıyor.

Kısa süre önce ABD’de 58 kişinin canına mal olan bir terör eylemi yaşandı. Bu eylem sırasında saldırganın üzerinde bulunan silahlar merak uyandırırken, bu silahların saldırganın eline nasıl ulaştığı daha ciddi bir soru oldu. Polisler bu olayın sorumlularını hala aramaya devam ediyorlar, ancak bulunan bulguların altından kontrolsüz teknoloji çıkabilir.

Yukarıdaki tabancaya bir göz atın. Bu tabanca, yaklaşık 100 sene boyunca Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan M1911. Yarı otomatik olan silahla hızlı bir şekilde 11 mermi gönderebilirsiniz. Bu işlemleri yapan silahı ele geçirmek için kaçak veya farklı yollardan yardım alınması gerektiğini az çok bilirsiniz. Yine de belirtelim, yukarıdaki silah kaçak değil. İnternetten satın alınabilen 3D yazıcıyla yapıldı. Bu sebeple silahın izlenebilme ihtimali ortadan kaldırılıyor.

Bilgisayara USB ile bağlanan mikrodalga boyutundaki bu cihazla rahatlıkla silah yapılabiliyor. Hani oyun oynarken istediğiniz silah makinenin içerisinde hızlıca yapılarak karşınıza gelir ya, işte tam da bu şekilde bir silah sahibi olabiliyorsunuz. Peki, bu kontrolsüz teknoloji ne gibi sonuçlar doğuracak?

Pazar gecesi Las Vegas’ta yaşanan olayda 58 kişiyi öldürüp 515 kişiyi yaralayan adamın bunu yapmamış olması için bir sebep var mı? Silahları bu şekilde geliştirerek terör eylemini gerçekleştirmiş olabilir. Bu sayede olayın asıl arkasında olan isimler gizli kalmaya devam edecek.

Ghost Gunner ismiyle tasarlanan makine, sayısız silah tasarlayabilir. Bunun dışında gelişmiş 3D tarayıcıların çok daha güçlü silahlar tasarlayabileceği bilinen bir gerçek. Baskı cihazları henüz çok yeni bir teknolojiyken kontrol mekanizmalarıyla çalışması en doğru hamle olacaktır. Aksi takdirde bu tarz olaylarda sorumluları tespit etmek çok daha zor olacak.