Dijital platform üzerinden yayınlanan 12 bölümün ardından sezona ara veren Fİ’nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Diziyle ilgili en son gelişmelerden bahsettik.

İnternet televizyonu Puhu TV’de yayınlanan bölümleriyle hatırı sayılır bir fan kitlesine sahip olan Fİ, 2018’den itibaren TV’de yayınlanmaya başlayacak. Artık Show TV’de izleyeceğimiz diziyle ilgili kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, dizinin başlangıç tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fİ’nin Show TV’ye çok şey katacağından hiç şüphesinin olmadığını söyleyen Doğan, “Fi, her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu. Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme, bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek."

Dizinin en çok ses getiren taraflarından bir tanesi de entrikalarla dolu aşk üçgeninin yanında oldukça cüretkar sahnelerinin olması. Dolayısıyla izleyiciler, dizinin geçmişte iz bıraktığı çizgisini standart bir şekilde koruyup koruyamayacağından pek emin değiller. Yeni sezonu izlemeden net çıkarımlarda bulunmak çok sağlıklı olmayacak, fakat RTÜK gibi sansür olgusuna aşırı duyarlı olan bir kurum varken internetteki sahnelerin benzerlerini izlemeyi ummak bana sanki biraz hayalcilik gibi geliyor. Bekleyip göreceğiz.