İnterneti Sevmeyenler İçin Geliştirilmiş En Aptal 5 Telefon

Eğer siz de telefon bağımlılığından kurtulup iyi bir ‘aptal’ telefon kullanmak istiyorsanız, bu seçeneklere bir göz atın derim.

Artık hayatımız neredeyse internet - sosyal medya ekseninde geçiyor ve bazılarımız için bu durum keyiften çok bağımlılık haline dönüşmüş durumda. Uzmanlar da sık sık bu konuda açıklamalarda bulunuyorlar: Sosyal medyada geçirdiğiniz her fazla süre, anksiyetenizi biraz daha depreştiriyor.

Buna ne kadar kafayı takıyor ya da bunu ne kadar önemsiyorsunuz bilmiyorum, fakat bazılarımız ‘şöyle eski Nokia’lar gibi bir telefonum olsa da kendimi daha fazla hayattan izole etmeyeyim’ diyor olabilirler. İşte onlar için bu zamana kadar geliştirilmiş en iyi ‘aptal’ 5 telefondan bahsetmek istedik.

Punkt MP 01

Bu telefonla yalnızca arama yapabilir ve gelen aramalara cevap verebilirsiniz. Rehberinize en fazla 3 bin kişiyi kaydetmenize olanak tanıyan telefonda bir de takvim uygulaması bulunuyor. Teknolojik olarak sayabileceğimiz tek ayırt edici özelliği ise USB ile bilgisayara bağlanabiliyor olması. Fiyatı 229 sterlin (ortalama 1000 TL)

Doro Secure 580

Yaşlı insanlar için üretilen Doro Secure 580’de 4 adet hızlı arama tuşu ve nerede olduğunuzu GPS yardımıyla bildiren ‘yardım tuşu’ bulunuyor. İşitme cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan telefon, kullanıcısına yüksek ve net ses deneyimi sunuyor.

Nokia 215

Tam dolu bataryası ile 29 gün kadar dayanabilen Nokia 215’le 20 saat boyunca telefon görüşmesi yapılabiliyor ve 50 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. 3.8 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunan telefonun satış fiyatı 13 sterlin (ortalama 60 TL).

Samsung E1270

Samsung’un bu modelinde polifonik zil, FM radyo ve mesajlaşma özellikleri bulunuyor. Kullanıcısına 11 saatlik konuşma imkanı tanıyan telefonda ön yüklü olarak Sudoku oyunu bulunuyor. Fiyatı 15 sterlin (ortalama 70 TL)

CAT S60

CAT’in dünyanın ilk termal görüntüleme özelliğine sahip bu telefonu, ayrıca suya da oldukça dayanıklı. 5 metre derinlikte 1 saat boyunca durabilen telefonun arkasında 12 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu telefonla ilgili daha önce yapmış olduğumuz inceleme videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.