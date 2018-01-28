Uçak biletleri doğru zamanlama ile alınmadığında oldukça pahalı olabilir. İşte internetten neredeyse yarı fiyatına uçak bileti almanızın püf noktaları.

Uçakla seyahat hala pek çok kişinin korkulu rüyasıdır. Kimileri yerden binlerce metre yukarıya çıkmaktan korkarken kimileri ise birkaç günlük yurt dışı tatili için binlerce TL uçak bileti parası vermekten korkar.

Peki uçak biletini ucuza getirmenin bazı püf noktaları olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bazı hava yolu şirketlerinin verdiği tüyolar ve seyahat sitelerinin analizlerinden yola çıkarak size uçak biletinizi ucuza almanız için birkaç ipucu söyleyebiliriz.

Bileti erken almak her zaman önemlidir. Araştırmalara göre biletini uçuştan 54 gün erken alanlar, bileti ortalama %28 daha ucuza almış oluyorlar. CheapAir CEO'su Jeff Klee’nin söylediğine göre ise uçuşa 20 gün kala bilet fiyatları uçuşa geçmeye başlıyor.

Fakat saati baz aldığımızda erken bilet almak pek de avantajlı değil. 100 farklı rotada gerçekleşen 13.2 milyar uçuşun verileri incelendiğinde saat 15.00’dan önce gerçekleşen uçuşlar, en pahalıları olarak göze çarpıyor.

Buna karşın seyahat sitesi Momondo'nun araştırmasına göre saat 18.00 ile 00.00 arasında gerçekleşen uçuşların fiyatları, günün diğer saatine göre çok daha ucuz oluyor. Siz siz olun, erken saatte uçmak için ısrarlı olmayın.

Son olarak uçacağınız günü de iyi geçmeniz gerekiyor. Uçuş verilerini inceleyen uzmanlara göre salı günü gerçekleşen uçuşların fiyatları, uçuş için en çok tercih edilen gün olan cumartesiye göre %11 daha uygun fiyatlı oluyor.

Genel olarak özetlemek gerekirse biletinizi mümkün olduğu kadar uçuştan önce alın, imkanınız varsa erken saatlerde uçmayın ve bilet alacağınız günü iyi seçin. Tüm bunlara dikkat ettiğinizde biletinizi %30-40 daha uygun fiyata alabilirsiniz. İyi uçuşlar!