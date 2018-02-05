TBMM’ye sunulan yeni torba yasasında, RTÜK’e ‘internetten yapılan yayınlar’a lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı belirtildi.

RTÜK, düzenlemenin yasalaşması halinde internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusunu değerlendirip, tıpkı TV’de olduğu gibi ‘uygunsuz içerik’ olmaları halinde lisanslarını iptal edebilecek.

Meclisteki iddialara göre düzenlemenin, Adnan Hoca olarak da bilinen Adnan Oktar’ın tartışma yaratan yayınlarına önlem olarak alındığı belirtiliyor.

Meclise gönderilen torba kanununun 73. maddesinde, internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hakimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karara bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Milliyet’in yayınladığı habere göre tasarıya gerekçe olarak internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını sunan kurumların üst kurul tarafından hiçbir şekilde lisanslandırılmadığı, "Dolayısıyla söz konusu kuruluşlar yayın içerik denetiminden kaçındıkları gibi, gerek yurtiçinden çoğunlukla da yurtdışından söz konusu yayınlar nedeniyle elde ettikleri gelirleri nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden kaçınmaktadırlar. Belirtilen gerekçelerle sabit ve mobil internet altyapıları üzerinden sunulan radyo ve televizyon içeriklerinin de denetlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kısacası düzenleme ile Scope ve YouTube gibi platformlar üzerinde yapılan yayınlar, uygunsuz içerik olmaları halinde engellenebilecekler.