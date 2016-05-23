Cem Korkmaz’a Eski İş Arkadaşlarından Duygusal Veda Mesajı

Cem Korkmaz’a, eskiden YAPYAP ve OHA diyorum! isimli YouTube kanallarında birlikte çalıştığı iş arkadaşlarından duygusal mesajlar ve bir de video geldi.

Cem Korkmaz’ın ölüm haberi, sevenleri ya da sevmeyenleri hiç fark etmez eminim ki herkesi çok üzmüştür. Ekran karşısında sempatik, sürekli gülen ve espriler yapan bir insanın intihar ederek yaşamına son vermesi, hakikaten hazmedilmesi çok kolay bir olay değil. Bir de eski de olsa çalışma arkadaşlarının durumlarını düşünün, ne kadar zor değil mi?

Ölümünün ardından yaklaşık 1 gün geçtikten sonra Mediakraft ekibi üyelerinden Cem Korkmaz adına duygusal paylaşımlar art arda geldi. Fırat Sobutay ve Melif Abuaf, kişisel Instagram hesaplarından Cem Korkmaz’ın aynı fotoğrafını kullanarak hislerini aktardılar.

Haberi aldığımdan beri sersem gibiyim, inanmak istemiyor insan. Işıklar içinde uyu Cem... Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun...

Sevgili Cem Korkmaz’a en uygun vedanın videolarla olması gerektiğini düşündüm. Hala şok içindeyim, şaşkınım ve çok üzgünüm. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu sevgili Cem.

Son olarak OHA diyorum!’un YouTube kanalı da Cem adına bir veda mesajı yayınladı. Işıklar içinde uyu Cem.