Dün akşam saatlerinde aldığımız acı haberle öğrendiğimiz YouTuber Cem Korkmaz’ın ölümünün ardından yaşanan tüm gelişmeleri derledik.

Sevenleriyle sevmeyenleriyle herkesi derin bir acı çukuruna iten, güler yüzlülüğüyle biz de dahil olmak üzere çevresindeki herkese pozitif enerji veren Cem Korkmaz, maalesef intihar ederek yaşamına son verdi.

Türkiye’nin en büyük YouTube kanallarından YAPYAP ve OHA diyorum!’u var eden isimlerin belki de başında olan Cem Korkmaz’ın, iddialara göre Mediakraft bünyesi altında çalışırken bir Periscope canlı yayınında ettiği küfürler sonrası işine son verildi. Bu gelişmenin ardından YouTube’da tek başına ilerlemeye karar veren Korkmaz’ı takip edenler, YouTuber’ın son 4-5 aydır içerik girmiyor olmasından dolayı aslında biraz şaşkınlık yaşıyorlardı. Süre bu kadar uzun olması, takipçilerin merakının daha da artmasına sebep olmuştu.

Tüm bu soru işaretleri bir cevap beklerken gelen ölüm haberinin arkasında ne olabileceğiyle ilgili bazı iddialar dönmeye başladı. Bunlardan bazıları hakikaten de çok çirkindi. Örneğin hiçbir gerçeğe dayandırılmadan dillendirilen “Cem Korkmaz, annesi intihar ettiği için yaşamına son verdi” şeklindeki söylemler, babası Muhittin Korkmaz tarafından bugün öğle saatlerinde yalanlandı. İddia şeklinde yayınlanan tüm haberleri yalanlayan Muhittin Korkmaz’ı, Cem Yılmaz’ın oynadığı G.O.R.A isimli filmdeki ‘Bir cisim yaklaşıyor efendim’ repliğinden hatırlayacaksınız.

İntihar haberinin ardından internette sarf edilen söylemleri nefretle karşılayan Cem Korkmaz’ın bir dönem ev arkadaşı olan Osman Eren, YouTuber’la ilgili şunları söyledi:

"Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz.

Birazcık tanınmış her insan hakkında dönen dedikodular gibi Cem'le ilgili dedikodular da dönüyor. Arkadaşları da, ben de bundan çok rahatsızız. Çok çirkin şeyler dönüyor bunla alakalı. Bu adam, 10 tane kedisiyle burada yaşayan, mahallelinin de tanıdığı biri. Evine gireni çıkanı da gizlemeyen biri. Çok çirkin şeyler duyduk. Videolarda ailesinin perişan halini göreceksiniz. Annesinin kendisini asmış olduğu gibi bir şey kesinlikle yok. Kız arkadaşının sebep olduğuyla ilgili bir şey de kesinlikle yok. Zaten ilerleyen zamanlarda bunun böyle olmadığını göreceğiz.” (dilerseniz şuradan da videosunu izleyebilirsiniz)

Kısacası Cem Korkmaz’ın neden intihar ettiğine dair net bir gelişme henüz yok. Bu sebeple adli tıp raporu dahil olmak üzere ailesinden yapılacak açıklamayı beklemek, en doğru hareket olacaktır.

Kedilere düşkünlüğüyle bilinen Cem Korkmaz’ın yaşamına son verdiği Üsküdar’daki evinin etrafında hala beslediği sokak kedilerinin olduğu belirtildi. Kendisinin intihar etmeden önce çektiği son videoda da tatlı bir kedinin olduğunu göreceksiniz (şuradan izleyebilirsiniz).

Oğlunun ölümünden dolayı derin acılar yaşadığını belirten baba Muhittin Korkmaz'ın gazetecilerin sorularına verdiği cevaplara ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Cem Korkmaz kimdir?

Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Başrolünde Şahan Gökbakar’ın yer aldığı Recep İvedik filminde cep herkülü karakterini oynayan Korkmaz, bunun dışında A.R.O.G, Bekle Beni Yarın, Diğer Yarım, Bizim Ev gibi yapımlarla da ismini duyurmuştu.