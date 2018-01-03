Youtube tarihinin belki de en büyük düşüncesizliklerinden birisini yapan ünlü YouTuber Logan Paul, küresel medyada yankı uyandıran sert tepkilerin ardından hatasını kabul etti ve Türkçe altyazı seçeneğinin de bulunduğu özür mesajı yayınladı. Peki bu durum internet için neden tehlikeli?

YouTuber ve internet fenomeni kavramları artık hayatımızda iyiden iyiye yer etmeye başladı. Daha bundan 5-6 yıl öncesinde internet ünlülerine olan güven anketleri yerlerde sürünen sonuçlar verirken, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dolayısıyla onlarla daha çok vakit geçirmeye başladık.

YouTube üzerinden popüler olan insanların çeşitli yapım şirketleriyle anlaşıp kendi sinema filmlerini çektikleri, onlara Altın Kelebek ödülünün verilip sonra geri alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Daha güçlü bir kanıt aramak ve hayatlarımıza, çocuklarımızın hayatlarına ne denli etki ettiklerini sorgulamaya gerek bile yok.

Logan Paul uzun yıllardır Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı içeriklerle dünyanın her köşesinden milyonlarca takipçiye sahip bir kişi. Kendisinin medya önündeki temsiliyet çizgisi komedi üzerine kurulu.

En azında bu durum geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Japonya’nın İntihar Orman’ında ceset bulduk” videosuna kadar bu böyle devam ediyordu. Dünya yeni bir yıla hazırlanırken, Paul’un YouTube üzerinden yayınladığı bu video tepki toplamaya başladı.

Japonya’daki Fuji dağı eteklerinde bulunan ve “intihar ormanı” olarak bilinen bir ormanda insanların psikolojik bunalımlardan dolayı intihar ettikleri efsanesi internette popüler olan konulardan birisiydi. Bunun üzerine bir video hazırlamak isteyen Paul, ormanda arkadaşıyla buldukları bir ceset üzerindeki intihar mektubunu videosunda açık açık dile getirdi.

Yayınlanan videoda açık bir şekilde izleyiciler için sakıncalı olduğunu belirten bir uyarı bulunsa da bu durum yeterli olmadı. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye ve intihar eğilimi gösteren insanların düşüncelerine kaynaklık edeceği eleştirilerine kadar yükselmeye devam etti.

Bu durum internet kullanıcıları ve özellikle bu videoları izleyen gençler için oldukça tehlikeli. Logan Paul gibi kişilerin gençler ve onu izleyen insanlar üzerindeki etkileri çok büyük. Nitekim Paul’un 15 milyonun üzerinde abonesi bulunuyor.

Gelen tepkilerin ardından pişmanlığını dile getiren Logan Paul, üzerine düşeni yapıp internet camiasından ve takipçilerinden özür dilediği şu videoyu -ayarlardan Türkçe altazıyı seçmeyi unutmayın- yayınladı:

Sizce böyle bir davranışın ardından bir özür yeterli mi? Yoksa bu işten milyonlarca dolar para kazanan medya figürlerinin daha farklı sosyal projelere de imza atması gerek miyor mu?

Aklıma intihar denince ünlü müzik grubu Linkin Park’ın geçtiğimiz yaz yaşamına son veren solisti Chester Bennington geliyor. Linkin Park, dünya çapında milyonların hatta milyarların tanıdığı bir müzik grubu olunca hayranlarının bu davranışa yönelik sempati kazanması ihtimali çok konuşuldu. Grubun diğer üyeleri Chester’ın intiharı ardından albüm gelirlerinin, yaşamını son vermeye eğilimli insanların tedavi edildiği bir kuruma bağışlanacağını iletti. Aynı kapsamda konserler düzenledi ve giysiler satıldı. Hatta insanlara, çevrelerinde benzer eğilimler sergileyen insanların bu kurumlara yönlendirilmeleri için mesajlar yayınlandı.

YouTube’un verdiği serbest içerik üreticiliği yetkisi gün geçtikçe sınırlarını zorlamaya devam ediyor.