İntikam Duygularıyla Kurulmuş, Dünyaca Ünlü 10 Şirket!

İntikam güçlü bir duygu, yine de dünyaca ünlü firmaların kuruluş hikayelerinin temelinde olması insanı şaşırtıyor. İşte 10 büyük şirket ve 10 intikam hikayesi!

Duyguların insanı harekete geçirme gücü hiçbir zaman küçük görülmemeli, ancak birazdan okuyacağınız hikayeler insanı gerçekten şaşırtıyor. Çünkü milyarlarca dolar değerinde, tüm dünya tarafından tanınan/bilinen, birçok kişinin günlük hayatına damga vuran bu markaların varlığını mümkün kılan kıvılcımın intikam duygusu oluşu karşısında şaşırmamak mümkün değil gibi.

1-Virgin

Richard Branson’un hiçbir zaman havayolu işinde çalışmak gibi bir isteği olmadı. Ancak 30 yıl önce American Airlines’a öyle bir kızdı ki acayip bir şey yaptı. Porto Riko’dan British Virgin Islands’a gidecekti, ancak uçuş iptal oldu. Evde kendisini sevgilisi bekliyordu ve yetişmek için bir uçak kiraladı. Bir tahtaya “Virgin Airlines” yazdı ve her yolcuyu 39 dolar karşılığında uçağa aldı. Eve gittiğinde bazı araştırmalar yaptı ve havayolu işine girdi.

2-FedEx

1965’te Fred Smith yeni bir taşıma sistemi bulduğunu anlatan bir makale yazdı. Kağıt üzerinde yeni bir taşıma yöntemi icat etmiş olmasına rağmen, askerlik görevini yaparken bir türlü gerekli malzemeler kendisine ulaşmıyordu. Askerden sonra bir havayolu şirketinde çalışan Smith, babasından 4 milyon dolar miras kalınca bu işi bıraktı ve bulduğu sistem üzerine bir şirket kurdu. En sonunda, istediği paketleri istediği zamanda alabildi!

3-Netflix

Mark Randalf ve Reed Hastings tarafından kurulan firma aslında internetten ürün satan bir şirketti. Hastings bir gün bir film kiraladı ve bunu unuttu. İki hafta sonra geri götüren Hastings, yüklü bir ceza ödedi. Buna çok sinirlendi ve iş modellerini değiştirerek ürün satmak yerine internetten film kiralamaya başladılar. Netflix böyle doğdu.

4-Spotify

Daniel Eck ve Martin Lawrenson tarafından kuruldu. CD almak için sırada beklemekten usanan iki arkadaş Napster’dan hesap açtılar. Ancak Napster telif davaları yüzünden kapanınca iTunes’dan 2 dolarlık hesap aldılar. Ancak bedava Napster deneyiminden sonra buraya para vermek onları kızdırdı. Sonunda bedava bir müzik servisi üretmeye karar verdiler.

5-GAP

Donald Fischer ve karısı Doris 1969’da üst baş almaya çıktıklarında, kendilerine uyan hiçbirşey bulamıyorlardı. Sonunda kendi kıyafet dükkanlarını açmaya karar verdiler. Birçok farklı bedene göre ürün geliştiren karı-koca dükkana 63 bin dolar harcadı. Ancak ikinci yılın sonunda 2 milyon dolarlık bir kara imza attılar.

6-Intel

Fairchild’tan ayrılan üç mühendis Intel’i kurar. Nedeni ise, firmanın istedikleri cihazları üretmeye izin vermesi yerine kendilerini müdür yapmaya çalışması!

7-Liverpool Futbol Takımı

Tom Watson, 1982 yılında Everton takımı için bir futbol stadyumu satın almıştı. Everton, stadyumu son anda istemeyince Watson da elinde koca bir stadyumla kalakaldı. Sonrasında bir futbol takımı (Liverpool) kurmaya karar verdi takım, bugün İngiltere’nin en köklü takımlarından biridir.

8-Activision

Larry Kaplan, Alan Miller, David Crane ve Bob Whitehead Atari için çalışan oyun geliştiricilerdi. İstedikleri bir projeyi geliştirmeleri Atari tarafından reddedilince Activision’u kurdular.

9-Dyson

James Dyson tarafından kurulan bir vakumlu süpürge firmasıdır. Hoover marka bir elektrik süpürgesi aldıktan sonra istediği verimi alamayarak şirkete sinirlenen James, kafayı bu işe takmış. Kendi elektrik süpürgesini tasarlamış ve bir metalurji mühendisine tasarladığı makineyi yaptırmış. Firma bu sayede doğmuş.

10-Puma/Adidas

1947’de iki Alman kardeş; Rudolf Dassler ve Adolf Dassler ortak bir ayakkabı firması kurmuştu. Ancak sürekli kavga eden kardeşler birlikte çalışamayacağını anlayınca ortaklığı bozarak kendi fabrikalarını kurdular. Birbirinden intikam alma duygusu ikisinde de çok baskın çıkmış olacak ki, biri Adidas’ı diğeri Puma’yı kurdu ve her ikisi de dünya markası oldu.