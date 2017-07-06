Rob Kardashian, Nişanlısının Çıplak Fotoğraflarını Paylaştı!

Rob Kardashian çocuğunun annesi Blac Chyna'dan intikam almak için çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Instagram ve Twitter hızlıca görseli kaldırmak istese de iş işten çoktan geçmişti.

Kim Kardashian, Kyle Jenner gibi dünyaca ünlü isimlerin erkek kardeşi Rob Kardashian, bir çocuğunun da olduğu eski nişanlısı Blac Chyna’dan intikam almak için 7 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesaplarından Chyna’nın çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Yayınladığı fotoğraflar Instagram tarafından kaldırıldıktan sonra aynı görselleri Twitter hesabından da paylaştı. Paylaştığı fotoğraflar yaklaşık 30 dakika durduktan sonra kaldırıldı, ancak kaydedilen fotoğraflar hala her yerde bulunuyor.

Olayın ardından bir Instagram temsilcisinin yaptığı açıklamada, “Instagram’da topluluğumuz için güvenli ve destekleyici bir alan sağlanmasına önem veriyoruz ve kurallarımızı ihlal eden içerikleri kaldırmaya çalışıyoruz” dedi. Açıklamanın ardından Kardashian'ın Instagram hesabı donduruldu.

Twitter’da da aynı paylaşımlar yapıldığı için Twitter cephesi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Şirket sözcüsü, “şirketin gizlilik ve güvenlik nedenleriyle bireysel hesaplarla ilgili yorum yapmadığını, ancak yapılan hamlenin ‘nefret dolu davranış’ politikasına girdiğini” belirtti.

Politikada, “Kurallarımızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin ciddiyetine ve kişinin ihlal geçmişine göre değişir.“ yer alıyor.

Blac Chyna’nın avukatından gelen bilgilere göre Chyna fotoğraflarına karşı tüm yasal işlemleri başlatacak. Bu fotoğraflar yüzünden Kardashian’a çok ciddi maddi yaptırımlar gelebilir.

Kardashian'ın bunu yapmasına aşağıdaki tweet'in neden olduğu söyleniyor: