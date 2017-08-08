10 Yıl Önce Ev Alamadıkları Sokağı Satın Aldılar!

Emlak girişimcisi çift, bir hata sonucu açık artırmaya çıkan sokağı satın aldı. Akıllı çift 120 bloğun bulunduğu sokakta park ücretleri için kira alacak.

Kapınızın önündeki sokağın veya caddenin bir kişi tarafından satın alındığını ve bu yere arabanızı park etmek için kira ücreti ödemeniz gerektiğini öğrenseydiniz ne yapardınız?

Böyle bir olayın gerçekliğini sorguluyor olabilirsiniz, ancak Amerika San Francisco’da yaşanan bir karışıklığın ardından bir mahallenin sokağı açık artırmaya çıktı. Tina Lam ve Michael Cheng isimli çift tarafından satın alınan sokak, çok ciddi bir ticari işe dökülecek gibi duruyor. Sokağa araba koyan komşulardan kira alacak çift, bu şekilde yıllar boyunca içlerinde kalan intikamı da almış oluyor. Lam ve Cheng çifti aynı bloktan 10 yıl önce ev almak istemişler, fakat satın alamamışlar. Şimdi satın aldıkları sokak sayesinde burada oturan herkesten otopark için kira alabilecekler. Satın alınan sokağı merak ediyorsanız, Google Sokak Görünümü'nden bakabilirsiniz.

Çiftin sokağı almasının sebebi olarak, ucuz bir yıllık vergi taslağının yer aldığı saçma bir muhasebe olayından kaynaklandığı açıklandı. Her evin ödemesi gereken 14 dolarlık düşük bir verginin kayıtlarının farklı bir muhasebeciye gitmesinden dolayı cadde satın alınmış. 1980’den beri yanlış muhasebeciye giden vergiler, 994 dolar tutarında vergi, harç ve faiz ödemeleri ortaya çıkarınca bizzat sokak açık artırmaya çıkmış.

Bu borçlardan dolayı satın alıma açılan sokak, bir emlak yatırımcısı olan Cheng ve karısının gözüne takılmış. 90.100 dolara satın aldıkları sokağın sakinleri bu olaya karşı çıkıyor.

Yaklaşık 120 park yerinin bulunduğu sokaktan para kazanmayı hedefleyen çift, sokaklarını satmayacaklarını belirtti.

Bu sonucun ardından belediyenin ne yapacağı merak konusu oldu. Cheng’in sokağını satmamaya hakkı olduğu kadar sokak sakinlerinin kapılarının önüne koydukları araba için kira ödemelerine kızmaları da son derece normal. Tahminlerimize göre belediye Cheng’in satın aldığı sokağın parasını ödeyerek tekrardan kendi üzerine geçirecek.