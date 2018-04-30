Investart 2018, 5 Mayıs Tarihinde ODTÜ'de!

Türkiye girişimcilik ekosistemini geliştirme hedefiyle çalışan ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, 5 Mayıs 2018’de Investart etkinliğiyle girişimcilere kendilerini kanıtlama fırsatı veriyor.

Investart, fikri olan katılımcıların takım arkadaşlarını bulduğu ve devamında ODTÜ GGT mentorlarıyla projelerini geliştirmeleri sağlanan Find Your Co-Founder etkinliğinin devamı niteliğinde düzenlenen bir yarışma olacak. Teknoloji ve oyun alanları üzerine gerçekleşecek yarışmada jüri karşısında sunumlarını yapan takımlar çeşitli ödüller kazanma fırsatı yakalayacaklar.

ODTÜ Teknokent desteği ile gerçekleşecek Investart yarışmasında dereceye giren takımlar Sanal Ofis ve Digital Marketing Eğitimi gibi birçok ödül kazanma şansını yakalayacaklar. Girişimciliğe ilgisi olan herkes yarışmada yer almasa dahi etkinliğe seyirci olarak katılıp, start-up ve start-up olma yolundaki girişimcilerden ilham alma fırsatına sahip olacaklar.

5 Mayıs 2018 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Investart 2018 hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için investart.odtuggt.org internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.