IO-Interactive uzun süren bekleyişin ardından artık bağımsız bir oyun şirketi olduğunu duyurdu ve şirketin CEO’su Hakan Abrak, Hitman serisini tüm haklarıyla satın aldıklarını belirtti.

Firma, bir diğer kült oyun firması Square Enix’e bağlıydı ve bu süre içerisinde Kane & Lynch, Hitman gibi önemli seriler çıkartmıştı. Artık o efsane işleri ortaya koyan firma bağımsız bir oyun geliştiricisi oldu.

Stüdyonun Türk CEO'su olan Hakan Abrak, bağımsızlıklarını duyurmaktan dolayı gurur duyduklarını ve Square Enix şirketi ile anlaşarak Hitman serisinin tüm haklarının satın alındığını belirtti. Ayrıca Abrak şu açıklamada bulundu:

"Bugün IO Interactive'in resmi olarak bağımsız bir stüdyo olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Square Enix ile yaptığımız müzakereleri başarıyla tamamladık ve yönetimi devralma konusunda anlaşmaya vardık. En önemlisi, Hitman IP'sinin tüm haklarını elimizde tutacağız.

Bu, IO Interactive için önemli bir dönüm noktası. Bugün itibariyle, stüdyo ve Hitman IP'sinin yönünü tamamen kontrol edebiliyoruz - kendi geleceğimizi oluşturmak üzereyiz ve bu inanılmaz derecede heyecan verici. Artık stüdyo olarak bizi güçlendirecek ve topluluğumuz için mümkün olan en iyi oyunları üretebilmemizi sağlayacak gelecekteki işbirlikçilerin ve ortakların fırsatlarına açığız."

IO Interactive, Remedy ve Crytek gibi tamamen kendi başına oyun geliştiren ve farklı dağıtımcı firmalar aracılığıyla oyunları piyasaya süren şirketler gibi çalışacak. Umarız ilerleyen zamanlarda Crytek gibi büyük bir çıkışın ardından düşüş yaşamazlar.

IO Interactive ekibine başarılarından dolayı tebrik ediyor, Hakan Akbak’ın açıklamalarını yakından takip ediyoruz.