iOS 10.2.1 ve iOS 10.3'e Jailbreak Yapılabilir mi?

Apple’ın iOS 10.2’ye sürüm düşürme imkanını kaldırmasıyla iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 kullanan telefonlara jailbreak uygulamak için bu sürümlere özel bir jailbreak’in çıkarılması zorunlu hale geldi. Bu yazımızda bu iOS sürümleri için jailbreak konusuna açıklık getireceğiz.

Apple, iOS 10.2.1’i birkaç hafta önce yayınladı ve şu anda betada olan ve açık beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen iOS 10.3’ün güncellemesi de yakın zamanda gelecek. Bununla birlikte Apple, 10.2’ye geçiş imkanını ortadan kaldırdı. Bu da iOS 10.2.1 ve iOS 10.3’den iOS 10.2’ye geçiş yapılarak Yalu ile jailbreak yapılamayacağı anlamına geliyor.

iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 İçin Jailbreak Var Mı?

En son çıkan Yalu jailbreak, iOS 10.2 ve iOS 10’u destekliyor. Bununla birlikte bu jailbreak’te kullanılan exploit’ler (yetkisiz erişim sağlama programı), iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 için yamalandı. Yani bu, işletim sisteminin bu sürümlerinden birini kullanan telefonlara jailbreak uygulanamayacağı anlamına geliyor. Bu da iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 için özel bir jailbrek’i zorunlu kılıyor.

Peki iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 için jailbreak konusunda durum ne? Yalu jailbreak’in arkasındaki adam Luca Tedesco, daha önce iOS 10.2 jailbreak’i yayınladıktan sonra herkesin kullanımına açık jailbreak’ler yapmayı bırakacağını söylemişti ve şu zamana kadar ondan iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 jailbreak için herhangi bir açıklama gelmedi. Bu da iOS’un bu sürümlerine özel bir jailbreak’in çıkma ihtimalini azaltıyor.

Buna rağmen daha önce sürpriz jailbreak’ler çıkış yapmıştı, iOS 10.2.1 ve iOS 10.3 jailbreak için de aynısı olabilir. Pangu ve TaiG gibi önde gelen jailbreak ekipleri, daha önce iOS 7 ve iOS 9 için stabil olarak çalışan jailbreak’ler yapmışlardı.

iOS 10.2.1 ve iOS 10.3’den iOS 10.2’ye Geçiş Yapma

Apple’ın iOS 10.2’ye geçişlere artık izin vermediğini yukarıda belirtmiştik. Ancak eğer iOS 10.2 için SHSH kaydı aldıysanız, Prometehus gibi alternatif sürüm düşürme yöntemleri mevcut. Fakat bunun işe yarayacağının bir garantisi yok.