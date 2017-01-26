iOS 10.2 İçin Jailbreak Yayınlandı!

iOS jailbreak’leriyle ünlü Luca Tedesco, Yalu iOS 10.2 jailbreak kaynak kodunu GitHub’da paylaştı.

iOS 10.x jailbreak’inden sorumlu olan Luca Tedesco, yakın zaman önce iOS 10.2 jailbreak desteği sunacağını söylemişti. Ayrıca jailbreak’in sadece 64 bit cihazlarla uyumlu olacağını da belirtmişti. Bu açıklamasında kısa bir süre sonra, Tedesco sözünü yerine getirdi ve Yalu iOS 10.2 jailbreak kaynak kodunu GitHub’da paylaştı.

Bu jailbreak kaynak kodu, oldukça kararsız olduğu ve günlük kullanımda sorunlara neden olabildiği için sadece geliştiriclerin kullanımına uygun. Zaten geliştirici değilseniz, bu jailbreak’i önceki jailbreak’ler gibi kolay bir şekilde uygulamanız pek mümkün değil.

Jailbreak, iOS işletim sistemindeki erişim izni verilmeyen dosyalara erişmeyi sağlayarak bir iPhone’un kullanıcısına sunduğu imkanları artırıyor. Bu da normalde Apple’ın kullanılmasına izin vermediği üçüncü şahıs uygulamaları sayesinde gerçekleşiyor.