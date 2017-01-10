Yalux Güncellemesi ile Yakında iOS 10.2 Jailbreak Geliyor!

iOS 10.1.x Jailbreak'in geliştiricisi Luca Todesco, bu metodu tercih eden kullanıcılara bir iyi, bir kötü haber verdi.

iOS 10.1 Jailbreak'ın yaratıcısı Luca Todesco, amacının Yalux'u iOS 10.2 Jailbreak seviyesine yükseltmek olduğunu açıkladı. Kutlamaya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda var: Söz konusu güncelleme, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini kapsamayacak.

Güncellemenin iOS 10.2 Jailbreak'in iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı kapsamamasının başlıca nedeni, bu modellerin üstün güvenlikli donanım kalemleri. Bu donanım kalemleri, KPP bypass tekniğine olanak tanımıyor. 0.gün açığı da böylelikle ıskartaya çıkmış oluyor. Yine de Yalux'un geliştiricisi Luca Todesco, iPhone 7 Plus root erişimi elde etmeyi başardı. Bu, hackerlar için hiç yoktan iyi sayılabilir ama iOS 10.2 Jailbreak'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a uyarlanabilmesi şimdilik mümkün gözükmüyor.

Bu tür bir Jailbreak'ı kullanacak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahipleri, yine de mutlu olabilir zira eskisine göre çok daha istikrarlı bir iOS 10.1 Jailbreak deneyimi yaşayabilirler. 10.2 Jailbreak, söz konusu iki model haricinde tüm 64 bit Apple cihazlarla uyumlu. Todesco, performansı artırırken, stabiliteyi de unutmamış.

Söz konusu güncellemenin, birkaç hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.