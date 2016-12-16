Apple'ın iOS 10.2 ile Giderdiği Güvenlik Açıklarından Bir Tanesini Türk Şirket Ortaya Çıkarmış

Apple’ın en son yayınladığı iOS 10.2 sürümünün güvenlik kısmında Türk araştırmacıların da yer aldığı ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz günlerde işletim sistemlerinin son sürümü olan iOS 10.2’yi yayınlamıştı. Bizler de bu sürümle birlikte gelen bazı yeniliklerden bahsetmiştik. Bu sürümle birlikte güvenlikle ilgili önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Apple’ın ‘kritik’ olarak adlandırdığı açıklardan bir tanesinde, Türk araştırmacıların imzası bulunuyor.

Söz konusu açığı ortaya çıkartan Türk güvenlik şirketi ise Trapmine. İzmir’de ikamet eden ve 2015 yılından beri çalışmalarını devam ettiren şirketin misyonu ise bu sektördeki firmaların güvenlik açıklarını tespit etmek.

Trapmine’ın uyarılarını dikkate alarak açığın varlığını kabul eden Apple, iOS 10.2 ile bu açığı ortadan kaldırdı. iPhone 5 ve üst modelleri, iPad 4. nesil ve sonrasını ve iPod touch 6. nesil ve sonrasını etkileyen açık, Apple’ın destek kısmında ‘Kötü amaçlı hazırlanmış bir font dosyasının işlenmesi, uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olabilir’ şeklinde tanımlanmış.

Apple yetkilileri, CVE-2016-7627 numaralı bu açığın macOS Sierra’yı da etkilediğini belirttiler. Bu sayede macOS’ta da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.