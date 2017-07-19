iOS 10.3.3 Sürümü iPhone ve iPad İçin Yayınlandı

iOS 11'den önceki son iOS 10 güncellemesi Apple tarafından dağıtılmaya başlandı.

iPhone, iPad ve iPod Touch için yayınlanan iOS 10.3.3 güncellemesi güvenlik arttırma ve hataları düzeltmeye yönelik geliştirmeler içeriyor.

Güncelleme hakkındaki tek bilgimiz olan güncelleme notu, iOS 11'e yaklaştığımızı hissettiriyor. Bu güncelleme iOS 11 almayacak eski cihazların aldığı son geliştirme olabilir.

iPhone 5 güncelleme ömrünün sonuna ulaşan Apple cihazlardan biri ve iOS 11'e yükseltilmeyecek.

Şuan hala halka açık beta denemeleri süren iOS 11, iPad'e gelen sürükle-bırak gibi büyük gelişmelerin test edilmesine imkan sağlıyor.