  • iOS 10.3.3 Sürümü iPhone ve iPad İçin Yayınlandı

iOS 10.3.3 Sürümü iPhone ve iPad İçin Yayınlandı

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iOS 11'den önceki son iOS 10 güncellemesi Apple tarafından dağıtılmaya başlandı.

iPhone, iPad ve iPod Touch için yayınlanan iOS 10.3.3 güncellemesi güvenlik arttırma ve hataları düzeltmeye yönelik geliştirmeler içeriyor.
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Apple, iOS 10.3.3 Beta Güncellemesini Geliştiricilere Dağıttı

Güncelleme hakkındaki tek bilgimiz olan güncelleme notu, iOS 11'e yaklaştığımızı hissettiriyor. Bu güncelleme iOS 11 almayacak eski cihazların aldığı son geliştirme olabilir.

iPhone 5 güncelleme ömrünün sonuna ulaşan Apple cihazlardan biri ve iOS 11'e yükseltilmeyecek. 
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Şuan hala halka açık beta denemeleri süren iOS 11, iPad'e gelen sürükle-bırak gibi büyük gelişmelerin test edilmesine imkan sağlıyor. 

Kaynak : https://9to5mac.com/2017/07/19/ios-10-3-3/
Etiketler: apple, ios, tablet, akıllı telefon
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