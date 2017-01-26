iOS 10.3 Beta, "AirPod'ları Bul" Özelliği ile Yayınlandı!

Apple, iki gün önce geliştiricilere sunduğu iOS 10.3'ü beta olarak sundu.

iOS 10.2'nin yayınlanmasının üstünden geçen bir aydan fazla sürenin ardından Apple, iki gün önce geliştiricilere sunduğu iOS 10.3 güncellemesini şimdi de 'halka açık' beta şeklinde yayınladı.

Apple'ın beta testine kayıt yaptırmış kullanıcıların indirip deneyebileceği güncellemede ön plana çıkan yenilikler şu şekilde:

- APFS, yani Apple'ın yeni Dosya Sistemi ile eski verileriniz zarar görmeyecek

- Kullanıcı bazlı güvenlik ayarları bölümü

- Podcast uygulamaları için tıpkı müzik uygulamasındakine benzer wigdet aracı

- CarPlay'de ana ekrana dönmeden son kullanılan üç uygulamaya hızlı erişim

- Safari web uygulamasının daha basit kullanımı için eklenmiş yenilikler

- AirPod'ları Bul özelliği

Kuşkusuz bu özellikler arasında en fazla dikkat çekeni, AirPod'ları Bul özelliği. Kablosuz olmaları sebebi ile AirPod'ların kaybolma ihtimalleri diğer kulaklıklara göre daha fazla. İşte bu tarz durumlarda kullanıcılar madur olmasın ve kulaklıklarını bulabilsinler diye Apple, iOS 10.3 ile böyle bir özellik sunmuş durumda.

iOS 10.3 güncellemesi beta programlarına kayıtlı tüm kullanıcılar için indirilmeye sunuldu.