Beklenen güncelleme nihayet geldi. Uzun zamandır test edilen iOS 10.3 bize neler getirdi?

Apple’ın uzun zamandır beklenen iOS güncellemesi geldi. Geldi ama tam 7 beta sürümü ile test edilip geldi. Radikal denebilecek değişikler ve güncellemelerle gelen 10.3 sürümünü yüklemeden önce önemli dosyalarınızı yedeklemeyi kesinlikle unutmayın.

iOS 10.3 güncellemesini indirmek ve cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünü kullanabilirsiniz. Güncellemeyi eksiksiz tamamlamak ve güncelleme sonrası sorunsuz bir kullanım için iTunes aracılığı ile indirmenizi ve cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.

Bizde yavaş yavaş iOS 10.3 güncellemesi ile gelen özellilkerden bahsedelim:

1) AirPods’larımı Bul:

iOS 10.3 ile iPhone’nun Bul uygulamasını kullanarak, sahibi olduğunuz AirPods’ların cihaz tarafından algılanan son konumunu görebilir ve kaybettiyseniz işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bir nevi kulaklıklarınızla sıcak-soğuk oynamak için ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

2) Yeni Yayın (Podcast) Widget’ı:

Kontrol Merkezi'ne bir Podcast widget'ı ekleyebileceksiniz. Müzik dinleme deneyiminizi daha üst düzeye çıkarmak için yapılmış araç, abone olduğunuz müzik uygulamalarından sevdiğiniz listeleri karşınıza getiriyor.

Güncellemeyi yükledikten sonra ana ekrandan sağa doğru hızlıca kaydırın, mevcut tüm widget'larınızı sonuna kadar aşağı doğru hızlıca kaydırın ve "Düzenle"ye dokunun. Bu ekranda, Podcast widget'ını bulun ve yeşil "+" işaretine dokunun.

3) Ayarlar’da Apple Kimlik Sekmesi:

iOS 10.3'ü yükledikten sonra Ayarlar'da göreceğiniz ilk şey, adınızın ve fotoğrafınızın olduğu yeni bir bölüm olacak. Bu yeni bölümde Apple kimliğiniz, iCloud ve iTunes bilgileriniz ve App Store ayarlarınız da dahil olmak üzere, iOS cihazınıza bağlı önemli bilgiler bulunur.

Bu bölümde ödeme bilgilerinizi güncelleyebilir, iCloud saklama alanınızı kontrol edebilir, Aile Paylaşımı'nı kurabilir, ayrıca Mac'leriniz, iPad'leriniz, Apple TV'leriniz ve Apple Watch’ınızı içeren Apple Kimliğinize kayıtlı tüm Apple cihazlarının bir listesini görebilirsiniz.

4) Geliştiriciler için: Uygulamanızı çıkarmadan deneyin, değerlendirin:

iOS 10.3 ayrıca, kullanıcılara uygulamadan çıkmadan bir inceleme yazma seçeneği sunar. Bu şekilde, kullanıcıların App Store'a geçmek zorunda kalmaksızın daha fazla değerlendirme yapmaları ve puan bırakmaları teşvik edilecek. Uygulama geliştiricileri de bu incelemelere yanıt verebilecek ve herkes cevabı okuyabilecek. Böylece uygulamanın incelemesini forumlara göre iPhone’unuzdan daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

5) Geliştiriciler için: Daha hızlı değişen uygulama ikonları:

Geliştiricilerin iOS 10.3'ten önce yeni bir uygulama simgesi tanıtmak istedikleri taktirde uygulamanın yeni bir sürümünü çıkarması gerekiyordu. Ancak iOS 10.3'te, uygulama simgeleri geliştiricilerin takdirine bağlı olarak daha sık değiştirilebilir.

6) Haritalar'da saatlik hava tahmini:

Yakında hava durumu hakkında Haritalar uygulamasında daha fazla ayrıntı elde edilebilecek. Önümüzdeki altı saatlik dönemde belirli bir konumda havanın nasıl olacağını görmek için ekranın sağındaki hava simgesine dokunup Touch ID'yi kullanın.

7) CarPlay güncellemesi:

CarPlay, en son kullanılan uygulamaların başlatma kısayollarını ve EV şarj istasyonlarının konumlarını görüntüleme seçeneği ile güncellendi.

8) Yeni Apple Dosya Sistemi:

Apple bu güncellemeyle iPhone’un dosya sistemini Apple File System (APFS) olarak güncelledi. Bu noktada Apple, yeni güncellemeyi indirmeden önce bir yedekleme yapmanızı öneriyor. Hızlandırma optimizasyonu ile gelen güncelleme bakalım nasıl karşılanacak.

9) Uygulama Uyumluluğunu kontrol edebiliceksiniz:

Artık Ayarlar uygulamasında, Uygulama Uyumluluğu adı verilen yeni bir menü seçeneği yer alıyor. Bu menü üzerinden gelecekteki bir iOS sürümüyle kullanılamayacak uygulamalar listeleniyor. Burada listelenen uygulamanın üstüne dokunduğunuzda, uygulamanın App Store sayfası açılıyor ve böylece en son ne zaman güncellendiğini görebiliyorsunuz.

Umarız Apple, iCloud aboneliklerinin güvenliği ile ilgili belirli iyileştirmeler yapmıştır. Zira güvenlik açısından yapılan güncellemeleri firmalar artık duyurmamayı tercih ediyor.