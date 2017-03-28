iOS 10.3 ile Gelen Yeni 'Apple Dosya Sistemi', Kurulum Sürenizi Uzatacak

Apple'ın tersler sonucunda nihayet son kullanıcıya getirdiği iOS 10.3 güncellemesi, önceki güncellemelere göre daha uzun sürelerde yükleniyor.

Apple’ın iPhone, iPad ve Apple Watch’a yayınlandığı 10.3 güncellemesinin belki de en radikal değişikliği yeni Apple Dosya Sistemi’dir. Toplamda 600 megabaytlık bir dosya indirdikten sonra iOS 10.3’ün yüklenme süresi iPhone için 20 dakikadan biraz daha uzun sürüyor. Cihazdan cihaza değişen diğer süreler ise iPad Pro için 27 dakika, iPad Air için ise 48 dakika dolaylarında.

Elbette yükleme süreleri cihazın içinde kurulu olan uygulama sayısına ve depolama alını kullanımına göre değişebilir, ancak iOS 10.3 kurulumunun diğer güncellemere göre uzun sürdüğünü bilmenizde fayda var.

iOS 10.3 beta sürümlerinde olduğu gibi, tam sürümde de son kullanıcılar USB bellek kullanımı ve SSD uyumluluğu için hızlandırma optimizasyonuna kavuştular.

En nihayetinde yeni APFS’nin daha kullanıcı dostu bir dosya sistemi olduğu açık. Cihazlarınızı mutlak suretle güncellemenizi ve güncellemeyi yüklemeden önce önemli verilerinizi yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Yeni gelen dosya sistemi önemli verilerinizi saklar ama güncellemede kayıplar ve hasarlar yaşayabilirsiniz.