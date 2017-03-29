iOS 10.3'te 32-bit Uygulamalar Çok Daha Yavaş Çalışıyor!

iOS 11'de kaldırılacağı açıklanan 32-bit uygulamalar, iOS 10.3'te yavaş çalışıyor. Mimarinin değişmesi demek, güncel uygulamaların çok daha yüksek performanslarla çalışacağı anlamına geliyor.

Apple, iOS 10.3’e geçiş yaptığı bu günlerde 32-bit uygulamaları bir kez daha hatırlamamızı sağladı. Bildiğiniz gibi Apple, iOS’ta yakın bir zamanda 32-bit desteğini tamamıyla kesecek. Geliştiricilere 64-bit alt yapısına geçmesi gerektiğini söyleyen Apple, 32-bit uygulamaları iOS 11 ile tamamıyla ortadan kaldırmak istiyor.

Eğer bir Apple kullanıcısıysanız ve sizin için önemli uygulamaların hangi altyapıyı kullandığını merak ediyorsanız, önce ayarları açın. Buradan genel bölümüne gidin ve oradan hakkında bölümüne dokunun. Uygulamalara dokunduğunuzda karşınıza 32-bit yüklü uygulamaların listesi gelecektir.

Apple’ın yaptığı duyuruya göre iOS 10.3 ile birlikte 32-bit uygulamalarda iyiden iyiye yavaşlama söz konusu olmuş durumda. iOS’un üzerinde bir yük olarak çalışan bu uygulamalardan kurtulmak isteyen Apple, 2014 yılından beri geliştiricilere uygulamalarını 64-bite yükseltmeleri gerektiğini söylüyor.

Başarılı şeylerin oluşması için bazı uygulamaları arkamızda bıraktığımız ilk an bu değil aslında. Daha önce OS X’in en eski sürümlerinde yer alan programları 10.5 sürümü ile 2007’de desteklemeyi bırakan Apple, bu adımın benzerini bir kez daha atacak. Bu durumu Windows kullanıcıları da yaşıyorlar, ancak Apple’ın bu konuda daha acımasız olduğunu söyleyebilirim.

Daha önce 68K’dan PowerPC’ye geçiş yapan firma, daha sonra PowerPC’den Intel’e geçiş yapmıştı. Bu mimari değişimler, birçok programın geride kalmasına sebep olmuştu. Ancak bu atılımlar, teknolojiyi ileriye taşıyan atılımlar olduğu için kabul edilmesi gereken durumlar olarak gözüküyor. Eğer para vererek satın aldığınız bir uygulama 32-bit ise geliştiricisine tepkinizi göstermenizi öneriyoruz. iOS 11 çıktığında ve 32-bit uygulamalar kaldırıldığında her şey için çok geç olabilir.