iOS 10.3 ve macOS 10.12.4 Betası Yayımlandı

Apple, mobil ve masaüstü platformlarına özel geliştirdiği işletim sistemlerinin yeni güncellemelerini yayımladı. Peki yedinci beta neler getiriyor?

Apple, iOS 10.3 için yedinci betayı yayımladı. Bu beta sürümü iPhone, iPad ve iPod toouch cihazlarına yüklenebiliyor. Yeni güncelleme, Find My AirPods desteğiyle geliyor, yani AirPod'larınızın nerede olduğunu bu güncellemeyle bulabileceksiniz. Ayrıca CarPlay geliştirmeleri, Apple'ın yeni dosya sistemi ve daha fazlası da bu betanın içerisinde.

Apple aynı zamanda yedinci macOS güncellemesini de 10.12.4 betası ile yayımlıyor. Bu beta sürümleri şimdilik yalnızca geliştiricilere açık. Ancak birkaç gün içerisinde herkese açık hale gelecektir. Yeni macOS sürümünün getireceği en çarpıcı özellik şüphesiz ki Night Shift olacak: ekrandaki mavi ışığı azaltan bir özellik.

iOS 10.3 ile birlikte gelecek özelliklerden biri de geliştiricilerin, yazdıkları uygulamalara gelen yorumlara yanıt verebilmeleri. Aynı zamanda iOS kullanıcılarına kullandıkları uygulama hakkında inceleme yazmalarına yönelik genel bir istek gönderme özelliği de eklendi. Değişiklikleri aşağıda özetleyelim: