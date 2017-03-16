iOS 10.3 ve macOS 10.12.4 Betası Yayımlandı

Apple, iOS 10.3 için yedinci betayı yayımladı. Bu beta sürümü iPhone, iPad ve iPod toouch cihazlarına yüklenebiliyor. Yeni güncelleme, Find My AirPods desteğiyle geliyor, yani AirPod'larınızın nerede olduğunu bu güncellemeyle bulabileceksiniz. Ayrıca CarPlay geliştirmeleri, Apple'ın yeni dosya sistemi ve daha fazlası da bu betanın içerisinde.
Apple aynı zamanda yedinci macOS güncellemesini de 10.12.4 betası ile yayımlıyor. Bu beta sürümleri şimdilik yalnızca geliştiricilere açık. Ancak birkaç gün içerisinde herkese açık hale gelecektir. Yeni macOS sürümünün getireceği en çarpıcı özellik şüphesiz ki Night Shift olacak: ekrandaki mavi ışığı azaltan bir özellik.
macOS Sierra 10.12.4 beta 5 Yayımlandı
iOS 10.3 ile birlikte gelecek özelliklerden biri de geliştiricilerin, yazdıkları uygulamalara gelen yorumlara yanıt verebilmeleri. Aynı zamanda iOS kullanıcılarına kullandıkları uygulama hakkında inceleme yazmalarına yönelik genel bir istek gönderme özelliği de eklendi. Değişiklikleri aşağıda özetleyelim:
- Find My AirPods özelliği Finf My iPhone uygulamasına eklendi
- Siri, Hindistan Premiere Ligi ve Uluslararası Kriket Konseyi'nden kriket skorlarını aktarabilecek
- Safari'ye Reduced Motion özelliği eklendi. Daha az animasyon olacak.
- Ayarlar'da göze çarpan Güvenlik sekmesi
- Apple File System (APFS) dosya sistemi getirildi, daha fazla yer açılabilir
- Podcasts uygulaması Music uygulaması gibi bir widget'a sahip
- Geliştiriciler, kullanıcılardan uygulama değerlendirmesi isteyebilecek. Bu istekler, seçeneklerden kapatılabilecek
- CarPlay durum çubuğundan medya, iletişim ve seyahat uygulamalarına hızlı erişim sağlanabilecek. Ana ekrana geçiş yapma zorunluluğu ortadan kalkacak.
- CarPlay, yeni Up Next ekranıyla Music uygulaması içerisindeki müziklere erişim sağlayabilecek.
- Maps uygulamasında 3D Touch ile hava durumu tahmini yapılabilecek.