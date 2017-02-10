iOS 10'da Tek Tuşla Tüm Arka Plan Uygulamalarından Kurtulun

Bir Jailbreak Tweak'i olan Killerbackground10, arka planda çalışan tüm uygulamalardan kurtulmak için "ekonomik ve batarya dostu" bir yöntem.

Bir jailbreak tweak'i kullanarak,iOS 10'un arka planında çalışan sayısız uygulamayı zorla kapatabilirsiniz. Jailbreak numarası, iPhone ve iPad'le uyumlu konumda.

IOS 10'taki Tüm Arka Plan Uygulamalarından KillBackground10'u Kullanarak Kurtulun

Arka planda çalışan pek çok uygulama, tam birer pil canavarıdır. Elbette "Home" tuşunu kullanarak, uygulamaları çift tıklama ile kapatmamız mümkün ama bu da, pil ömrünün önemli derecede azalması anlamına gelir. Bir otomobil düşünün: Motoru her çalıştırdığınızda benzin çekmek zorundadır. Apple'da "Home" tuşunu kullanarak yaptığımız eylem de farklı değil. Arka plandaki uygulamalardan bu yöntemle kurtulmak, pil ömrünü çoğaltmak yerine onu azaltabilir zira uygulamalarla çılgınca bir mücadele içine girersiniz. Ancak arka planda çalışan bu uygulamalardan kurtulmanın "ekonomik ve batarya dostu" bir yolunu arıyorsanız, KillBackground10'a şöyle bir göz gezdirmek isteyebilirsiniz.

Jailbrek Tweak, şimdilik sadece iOS 10 ile uyumlu. İndirildikten ve yüklendikten sonra, iOS uygulama değiştiricisini açmanız ve ardından sağ alt köşedeki yeni simgeye tıklamanız yeterli. Böylece arka planda çalışan tüm uygulamalar derhal kapanmaya zorlacaktır. Üstelik bunun için motoru yeniden çalıştırmanız şart değil. Söz konusu uygulama, garanti kapsamına zarar vereceği için en karı işlem, onu iPhone 5 ve muadili bir telefonda kullanmak.