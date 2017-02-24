İOS 10 ve üstü işletim sistemlerinde, olur olmadık yerde karşınıza dikilen el yazısı tuvali özelliğinden kurtulmak neyse ki mümkün.

iOS 10 eğlenceli özellikler sunsa da, neredeyse tüm kullanıcıların öfkelerini çeken bir özelliğe sahip: El yazısı tuvali.

Bunun sinir bozucu olmasının sebebi ise yapabildikleri veya yapamadıkları değil, cihazınızı her döndürdüğünüzde karşınızda belirmesi. Neyse ki bu sinir bozucu özelliği gizlemek için birkaç yöntem mevcut.

Hızlı düzeltme

El yazısı özelliğini harekete geçirerek iOS cihazınızı yatay yönde döndürün. Şimdi sağ alt köşedeki klavye düğmesine dokunun. El yazısı tuvalinin yerini yerini iOS klavyesi alacaktır. Şimdi telefonunuzu döndürdüğünüzde klavyeniz görünmeye devam edecektir. Ancak her nedense el yazısı tuvali nadir de olsa geri dönebilir.

Üçüncü parti yazılımlar

Üçüncü parti kaliteli bir sanal klavye, sizi bu garip sorundan sonsuza kadar kurtarabilir. App Store'daki GBoard, SwiftKey, Fleksy ve Swype gibi uygulamaları öneriyoruz.

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