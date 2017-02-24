iOS 10 ile iPhone Kapanmalarının Önüne Geçildi

Apple, iPhone 6 kapanma sorunlarına en çok iOS 10.2.1 ile çözüm bulmuş.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Apple iPhone 6 serisine ait kapanma sorunları baş verdi. Bütün 6 ailesinde, yani 6, 6s, 6 Plus ve 6s Plus'ta aynı sorunlar yaşanıyordu. Cihazlar, herhangi bir uyarı vermeden kapanıyorlardı. Ancak iOS 10'u son sürümü olan iOS 10..2.1 ile bu sorunlar en aza indirildi.

Daha detaylı olmak gerekirse, iOS'un son sürümü ile iPhone 6'lardaki kapanma sürümü %70, iPhone 6s'lerdeki kapanma sorunları ise %80 azaltıldı. Tüm dünyada iOS yüklü cihazların %79'u iOS 10 ve üzerini kullanıyor. Bu kapanma sorunu bir güvenlik problemi teşkil etmese de kullanıcılar için gerçekten ciddi rahatsızlık veren bir durum. Apple bunun farkında olduğunu ve sorunun üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Apple ayrıca sorunun batarya kapsamlı olduğunu ve kapanan telefonların şarja taktıktan sonra tekrar açılabildiğini söyledi. Bu bağlamda yeni bir iPhone 6s alan kullanıcıların bu sorunla karşılaşmayacağını, yeni telefonlardaki bataryaların yenilendiğini söyledi. Ancak güç yönetimindeki sorunlar halen az da olsa devam ediyor. Sorunları çözülmeyen kullanıcıların Apple mağazalarından destek alabileceği belirtilirken, kalıcı bir çözümün üzerinde de çalışıldığı bilgisi verildi.