iOS 10'da Olduğu Ortaya Çıkan Gizli Özellik: Karanlık Mod!

Apple'ın WWDC konferansı öncesinde iOS 10'da gizli bir karanlık ekran modu bulundu. Bu moda ulaşmak için yapacağınız adımları anlattık.

iOS kullanıcılarının bir süredir denemek istediği, ancak bir türlü gelmeyen karanlık modunun iOS 10’un içerisinde bulunduğu fark edildi. Aslında tam olarak bulunuyor diyemeyiz, çünkü Apple’ın bu konuda yaptığı bir açıklama yok. Özellikle gözleri yormayan ve daha az şarj tüketen yapısı ile kullanıcıların tercih edebileceği karanlık mod özelliği iOS 10’da yapılan birkaç adımla sağlanabiliyor.

iTwe4kz isimli YouTube kanalının hazırladığı video ile iOS 10 cihazlarında karanlık mod kullanabildiğimizi gördük. Renkleri tersine çevirerek karanlık modun bir türevine ulaşmayı başaran YouTuber, iOS cihazında uygulamaların görüntülerinin şeffaf olmasından dolayı karanlık moda ulaşabildi.

Telefonunuzu karanlık moda ayarlamanız için yapmanız gereken adımları açıklayalım. Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Erişilebilirlik Kısayolu> Renkleri Ters Çevir adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Bu adımları uyguladıktan sonra home düğmesine üç kez üst üste bastığınızda, telefon renkleri tersine çevirecek. Normal bir yerde ters çevirme işlemi yapacağınıza Apple Store uygulamasının içerisinde renkleri tersine çevirirseniz, App Store’un yeniden başlatılarak yükleneceğini göreceksiniz. Bu işlemin ardından App Store gezintilerinizde her şey karanlık moda uygun oluyor. Apple’ın bunu iOS 11 için bir ipucu niteliğinde yaptığı düşünülüyor. Bu olayı daha iyi anlayabilmek için iTwe4kz'in hazırlamış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

App Store’dan çıkıp anasayfaya geldiğinizde gerek kapak görseli gerekse de ikonların rengini ters görebilirsiniz. Bu da işin kötü yanı tabi. İkonlarla yaşarım diyorsanız, kapak fotoğrafının rengini ters kaydedebilir ve karanlık moda geçtiğinde görselin düz halini görebilirsiniz. iOS kullanıcılarının en çok beklediği detaylardan birisi olan karanlık mod umarız iOS 11 ile birlikte gelir ve insanlar Jailbreak yapmadan da karanlık modun tadını çıkartabilirler.