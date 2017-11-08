iOS 10 Kullanıcıları, iOS 11'e Geçmek İçin Acele Etmiyorlar!

Ekim sonu itibari tüm iOS 11'in kullanım oranı, tüm iOS cihazlar içinde %52'lik bir kitleye ulaştı. Fakat bu oran, iOS 10'un Ekim 2016 itibari ile ulaştığı oranın fazlası ile altında kalıyor.

Apple’ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 11, kullanıcılara yayınlandıktan sonra birçok hata, performans ve pil ömrü düşüşü nedeni ile kullanıcılar tarafından fazlası ile eleştirilmişti.

Özellikle güncellemenin yayınladığı eski cihazlarda pil ömrü neredeyse yarı yarıya azalmış, pek çok özellik kararlı bir şekilde çalışamaz hale gelmişti. Öyle ki; bir dönem hesap makinesi dahi doğru düzgün sonuçlar veremiyordu.

Görünüşe göre tüm bu sorunlar kullanıcıları cihazlarını iOS 11’e yükseltme konusunda kararsız bırakmış. Zira iOS 11, yayınlanmasının ardından önemli bir süre geçmesine rağmen henüz iPhone kullanıcılarının %52’ine ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 10 ise, Ekim 2016 itibari ile kullanıcıların %60’ına ulaşmıştı. İnsanların cihazlarını yeni sürüme yükseltmek konusunda acele etmemesinin en büyük nedeni şüphesiz ki yukarıda bahsettiğimiz sorunlar.

Bu yıl ‘iOS 11’e geçiş’ oranı her ne kadar düşük olsa da Android ile karşılaştırıldığında mükemmel bir oran gibi duruyor. Zira Ekim başında yayınlanan Android Oreo, tüm Android telefonların yalnızca %0.2’inde bulunuyor. Hatta geçtiğimiz yıl yayınlanan Android Nougat dahi yalnızca %16’lık bir kullanım oranına ulaşmış durumda.