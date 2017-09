Bildiğiniz üzere iOS 11 güncellemesi geçen hafta kullanıma sunulmuştu. Birçok sorunu da beraberinde getiren yeni güncellemenin sorunlarını ortadan kaldıran, iOS 11.0.1 güncellemesi bugün kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 11 güncellemesi birçok problemi de beraberinde getirmişti. Son zamanlarda yayınlanan güncelleme hakkında yetkilileri şikayet yağmuruna tutan kullanıcılar sonunda muradına erdi.Apple, iOS 11 ile ortaya çıkan sorunları tamamen gideren, iOS 11.0.1 güncellemesini OTA üzerinden indirime sundu. Toplamda 250 MB boyutundaki yeni güncelleme, sistemsel sorunlara çözüm buluyor ve ciddi anlamda performans iyileştirmelerini de kullanıcılara sunuyor.

iOS 11'le gelen sorunlardan tamamen kurtulmak istiyorsanız, yeni güncellemeyi OTA üzerinden indirmenizi pek önermiyoruz. Bunun yerine bilgisiyarınızda kurulu olan iTunes yazılımı üzerinden cihazınızı güncellemenizi önermekteyiz. Tek yapmanız gereken iPhone'unuzu Lightning kabloyla bilgisayarınıza bağlayarak, iPhone'u güncelle seçeğini seçmek. Böylece en son yayınlanan iOS 11.0.1 güncellemesini en sağlıklı şekilde yüklemiş olacaksınız.

Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki, OTA üzerinden güncellemeyi indirmediğinizden dolayı, iOS 11.0.1 sürümünü direkt olarak IPSW olarak çekmektesiniz. Bu da şu anlama geliyor ki indireceğiniz dosyanın boyutu 250 MB'dan 2.5 GB'a kadar çıkmakta. Her şey bittikten sonra, yeni gelen güncellemeyle birlikte, yakındığınız tüm sorunlardan kurtulmuş olacaksınız.

iOS 11.0.1 Güncelemesini Alan Modeller İse Şunlar:

iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone SE, iPad Pro 2. Nesil(12.9 inç), iPad Pro 1. Nesil(12.9 inç), iPad Pro(10.5 inç), iPad Pro(9.7 inç), iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. Nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2...